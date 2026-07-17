استاندار گلستان:
بیش از ۴ همت در حوزه زیرساختهای برق گلستان هزینه شده است
استاندار گلستان گفت: بیش از ۴ همت در حوزه زیرساختهای برق گلستان هزینه شده است و ۶۲ مگاوات انرژی گازی نیز با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به شبکه استان افزوده میشود که نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی استان و کشور دارد.
به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: ۲۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی با سرمایهگذاری ۱۶٬۸۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال وارد مدار خواهد شد. همچنین ۶۲ مگاوات انرژی گازی نیز با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به شبکه استان افزوده میشود که نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی استان و کشور دارد.
وی افزود: تنها در چهار تا پنج ماه گذشته، بیش از ۴ همت در حوزه زیرساختهای برق گلستان هزینه شده است و پروژههای پست گنبد، آزادشهر، پست ۵ گنبد، فاضل آباد، مریمآباد، گرگان، سرخنکلاته و پست مهر از جمله این اقدامات هستند.
استاندار رسانهها را به «جهاد تبیین» فراخواند و گفت: دشمن با جنگ ترکیبی و رسانهای تلاش میکند امید مردم را هدف بگیرد. اگر دستاوردها گفته نشود، جفا در حق مردم است.
استاندار با اشاره به شرایط جنگی اخیر، تأکید کرد که با وجود فشارها و حملات زیرساختی دشمن، کار عمرانی در حال انجام است که این وضعیت نتیجه همافزایی مدیران، مردم و نیروهای عملیاتی است.
در بخش دیگری از سخنان، استاندار به حمله دشمن به پل راهآهن اشاره کرد و گفت: کمتر از ۲۴ ساعت پل بازسازی شد و قطار باری از آن عبور کرد. این اقدام نماد توان مهندسی و همت ملی است.