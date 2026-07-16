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معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد:

نیاز سیستم درمانی کشور به 100 هزار پرستار / تخصصی‌سازی در حوزه پرستاری با‌ جدیت پیگیری می‌شود

نیاز سیستم درمانی کشور به 100 هزار پرستار / تخصصی‌سازی در حوزه پرستاری با‌ جدیت پیگیری می‌شود
کد خبر : 1814270
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معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هم اینک در سیستم درمانی کشور به 100 هزار پرستار نیاز داریم. برای آزمون استخدامی سال جاری مجوز جذب 60 هزار نیروی انسانی داده شده که نیمی از آن در حوزه پرستاری است. این آزمون استخدامی پس از تأیید مجوزها نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عباس عبادی در مراسم اختتامیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و بیمارستان‌های سراسر کشور که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، افزود: در سال جاری بحث توسعه سرمایه انسانی در حوزه پرستاری به‌ صورت جدی برای خدمات بهتر و باکیفیت‌تر پیگیری شده است.

وی ادامه داد: باید به جای کمبود پرستاران روی توانمندی این گروه تمرکز کنیم. پرستارانی که ارزش کار خود را به‌ خوبی می‌دانند و این موضوع را با مادیات و مشکلات کاری خود دخیل نمی‌کنند. تخصصی‌سازی در حوزه پرستاری با‌ جدیت پیگیری می‌شود تا خدمات پرستاری مورد نیاز به شکل بهتر، تخصصی‌تر و مثمرثمرتر ارائه شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: اصلاح نظام پرداخت و عدالت در این حوزه بسیار مورد تأکید قرار دارد و تمام تلاش‌ها بر این است که اقدامات صورت گرفته‌ مورد رضایت پرستاران واقع شود. با پیگیری‌های صورت گرفته و حمایت مسئولان قضایی امضاء الکترونیک پرستاری را فعال کردیم.

عبادی تصریح کرد: در کنار این اقدامات بر توسعه و خدمات پرستاری خارج از چهارچوب بیمارستان نظیر خدمات پرستاری در منزل، مراقبت‌های تسکینی و برنامه پرستار پیگیر، تأکید شده است. از سال 1400 تاکنون تعداد بیماری‌های مزمن زیر پوشش در برنامه پرستار پیگیر 3 برابر شده و از 5 بیماری به 16 بیماری افزایش یافته است.

وی به رابطه کاهش میزان بستری‌ها با کاهش هزینه‌های حوزه سلامت اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: بدون شک هرچه قدر میزان بستری‌ها کاهش یابد به همان نسبت بار هزینه‌های حوزه سلامت نیز کاهش خواهد یافت. باید سازوکاری تعریف شود که از طریق فرایندهای پرستاری بتوان حجم بستری‌ها را کاهش داد.

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