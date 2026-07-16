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نماینده مجلس:

امورات آزادراه زنجان به تبریز تا اواخر مهر حل خواهد شد

امورات آزادراه زنجان به تبریز تا اواخر مهر حل خواهد شد
کد خبر : 1814203
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نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در بازدید از آزادراه تبریز به زنجان گفت: امورات آزادراه زنجان به تبریز تا اواخر مهر حل خواهد شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظهر پنجشنبه ببست و پنجم تیر ماه بازدیدی از سوی علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی روح الله متفکر آزاد، علیرضا نوین، علی جعفری آذر، رضا صدیقی، بیت الله عبدالهی از آزادراه تبریز به زنجان انجام گزفت تا از نزدیک شاهد نواقصات و مشکلات این آزاد راه قرار بگیرند.

علی نیکزاد در حاشیه این بازدید علی نیکزاد با بیان این موضوع که دشمن صهیونی و آمریکایی کار بی خردانه ای انجام داد و پل هشترود در مسیر زنجان به تبریز را بمباران و آسیب رساند، افزود: دشمن فکر می کرد شریان حیاتی کشور را به سمت آذربایجان بزرگ و کشور های خارجی را قطع می کند و در مدت زمان کوتاه دولت محترم و استاندار آذربایجان شرقی بازدید و وارد کار شدند و همچنین مجمع نمایندگان استان نیز باعث شدند این پروژه وارد فاز اجرایی بشود و با توجه به نفوذ ستون های پل تا عمق ۴۰ متر کار آسانی نبوده و به فضل الهی در هفته دولت ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع اتوبان زنجان به تبریز که هم برای دولت و هم برای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی مهم می باشد، عنوان کرد: طی بازدید میدانی که امروز انجام گرفت، امورات اتوبان زنجان به تبریز طی صورت جلسه ای تا آخر مهر ماه سال جاری انجام خواهد گرفت تا شرمنده مردم شریف ایران و آذربایجان که از این مسیر استفاده می کنند نباشیم.

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