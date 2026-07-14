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کارشناس ارزشیابی نسخ خطی آستان قدس رضوی خبر داد:

رونمایی از نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال

رونمایی از نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال
کد خبر : 1813367
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کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی به رونمایی از نسخه خطی یک کتاب اشاره کرده و گفت: نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال اهدایی رهبر شهید انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صداقت حسینی در آیین رونمایی از نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال، افزود: تقلید المیت، اثر «زین‌الدین بن علی بن احمد» معروف به شهید ثانی است و در سال 1375 توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه این آستان مقدس اهدا شده است.

وی ادامه داد: این نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال، در سال 982 قمری توسط شیخ سعید قاضی نورالله بن سید شرف‌الدین حسینی مرعشی شوشتری، به زبان عربی و به‌ خط نستعلیق 19 سطری در 16 برگ و در ابعاد 26 در 18.5 سانتی‌متر کتابت شده است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار داشت: طبق آمارهای موجود و همچنین بررسی‌های انجام شده، 29 نسخه خطی از رساله تقلید المیت در کتابخانه‌های کشور نگهداری می‌شود که 5 نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد.

صداقت حسینی به کتاب وقف شده توسط رهبر شهید اشاره داشته و تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب بزرگترین واقف کتابخانه آستان قدس رضوی بودند که بیش از 13 هزار نسخه خطی و افزون بر 5000 کتاب چاپ سنگی و سربی در موضوعات مختلف به این کتابخانه اهداء کرده است.

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