به گزارش ایلنا، سیدرضا صداقت حسینی در آیین رونمایی از نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال، افزود: تقلید المیت، اثر «زین‌الدین بن علی بن احمد» معروف به شهید ثانی است و در سال 1375 توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه این آستان مقدس اهدا شده است.

وی ادامه داد: این نسخه خطی کتاب «تقلید المیت» با قدمت 466 سال، در سال 982 قمری توسط شیخ سعید قاضی نورالله بن سید شرف‌الدین حسینی مرعشی شوشتری، به زبان عربی و به‌ خط نستعلیق 19 سطری در 16 برگ و در ابعاد 26 در 18.5 سانتی‌متر کتابت شده است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار داشت: طبق آمارهای موجود و همچنین بررسی‌های انجام شده، 29 نسخه خطی از رساله تقلید المیت در کتابخانه‌های کشور نگهداری می‌شود که 5 نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد.

صداقت حسینی به کتاب وقف شده توسط رهبر شهید اشاره داشته و تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب بزرگترین واقف کتابخانه آستان قدس رضوی بودند که بیش از 13 هزار نسخه خطی و افزون بر 5000 کتاب چاپ سنگی و سربی در موضوعات مختلف به این کتابخانه اهداء کرده است.

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