به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نخستین نشست کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل هوایی با حضور فعالان و متخصصان حوزه هوا و فضا برگزار شد.

این کارگروه در اجرای جزء (۲۵) ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف راهبری طرح‌های پیشران در حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی، ساخت هواپیما و توسعه کریدورهای ترانزیتی تشکیل شده است. بر اساس حکم سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه بر عهده محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، قرار دارد.

محسن حسنلو در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در حکمرانی نوین، اظهار کرد: اجرای موفق برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور نیازمند رویکردی فناورانه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال است.

وی با اشاره به تجربه فعالیت کارگروه‌های مشابه در سال‌های گذشته افزود: کارگروه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف تشکیل شدند، اما به دلیل نبود همگرایی میان ذی‌نفعان، خروجی مؤثر و ماندگاری نداشتند. انتظار می‌رود این کارگروه با تکیه بر ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتخاذ رویکردی فناورانه و مسئله‌محور، به نتایج عملیاتی و اثربخش دست یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه گفت: اکنون بیش از ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر هستند و این مجموعه از یک فرودگاه صرف، به زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تبدیل شده است.

حسنلو ادامه داد: بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات کشور در این منطقه شکل گرفته و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه فراهم کرده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های منطقه پیام اظهار کرد: در ابتدای فعالیت با چالش‌هایی، به‌ویژه در تأمین برق واحدهای صنعتی، مواجه بودیم، اما با توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش مهمی از این مشکلات برطرف شده و احداث شهرک نیروگاهی ۳۰۰ مگاواتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل هوایی افزود: بازسازی باند فرودگاه، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خطوط پروازی داخلی و خارجی و ایجاد پایانه گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از جمله اقداماتی است که با هدف تبدیل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام به هاب فناوری و لجستیک کشور دنبال می‌شود.

حسنلو با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک زیست‌بوم متمرکز برای صنایع هوایی و فضایی گفت: پراکندگی شرکت‌ها و نبود زیرساخت‌های تخصصی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است و ایجاد پارک فناوری تخصصی، کارخانه نوآوری و توسعه ابزارهای تأمین مالی، زمینه حمایت مؤثر از شرکت‌های فعال در این بخش را فراهم می‌کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نقش کارگروه‌های تخصصی در ارائه راهکارهای اجرایی، توسعه فناوری و حمایت از تولید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و امیدواریم با هم‌افزایی میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه حمل‌ونقل هوایی و رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور برداشته شود.

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