مدیر گروه سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز:
۸۰۸ مراقب سلامت و ماما در برنامه سلامت مادران البرز فعالیت میکنند
مدیر گروه سلامت خانواده، مدارس و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر نقش مراکز بهداشتی و ماماها در ارتقای سلامت مادران گفت: ۸۰۸ مراقب سلامت و ماما و ۱۴۲ بهورز در قالب برنامه سلامت مادران در استان البرز فعالیت دارند و خدمات رایگان از پیش از بارداری تا پس از زایمان به زنان ارائه میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، معصومه رجبی، مدیر گروه سلامت خانواده، مدارس و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به اهمیت نقش مراکز بهداشتی و درمانی و ماماها در ارتقای سلامت مادران و تحقق سیاستهای جوانی جمعیت، اظهار کرد: سلامت مادر، زیربنای سلامت خانواده و جامعه است و مراکز جامع خدمات سلامت و ماماها به عنوان نخستین سطح ارائه خدمات، زنان بهویژه مادران باردار را در تمامی مراحل از پیش از بارداری تا پس از زایمان همراهی میکنند.
وی افزود: در حال حاضر ۸۰۸ مراقب سلامت و ماما و ۱۴۲ بهورز در قالب برنامه سلامت مادران در استان البرز مشغول ارائه خدمات هستند و دانشگاه علوم پزشکی البرز تلاش میکند با ارائه خدمات جامع و رایگان، زمینه ارتقای سلامت مادران و نوزادان را فراهم کند.
رجبی درباره خدمات پیش از بارداری گفت: در این مرحله، ارزیابی وضعیت سلامت عمومی، مشاوره تغذیه، تجویز مکملهایی مانند اسید فولیک، انجام واکسیناسیون و آزمایشهای لازم، کنترل بیماریهای زمینهای از جمله دیابت و فشار خون و همچنین مشاوره ژنتیک برای زوجین انجام میشود تا بارداری سالمتری رقم بخورد و از بروز ناهنجاریهای مادرزادی پیشگیری شود.
مدیر گروه سلامت خانواده، مدارس و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به مراقبتهای دوران بارداری اظهار کرد: ماماها با انجام معاینات دورهای، پایش رشد جنین، بررسی وضعیت سلامت مادر و جنین، تجویز آزمایشها و سونوگرافیهای مورد نیاز و آموزش درباره تغذیه، ورزشهای دوران بارداری، بهداشت و علائم هشداردهنده، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام مشکلات احتمالی و مدیریت آنها ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه ماماها در دوران زایمان نیز نقش مؤثری در ترویج زایمان طبیعی و ایمن دارند، افزود: ارائه حمایتهای روحی و جسمی و آموزش مزایای زایمان طبیعی از جمله خدماتی است که به مادران برای تجربه زایمانی ایمن و کماسترس کمک میکند.
رجبی ادامه داد: مراقبت از مادر پس از تولد نوزاد نیز ادامه دارد و خدماتی همچون بررسی وضعیت جسمی و روانی مادر، راهنمایی درباره مصرف مکملها، آموزش شیردهی، مراقبت از نوزاد و شناسایی و مدیریت مشکلات احتمالی پس از زایمان در مراکز جامع خدمات سلامت ارائه میشود.
وی با تأکید بر رایگان بودن تمامی این خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز، از بانوان در سن باروری و مادران باردار خواست با مراجعه به نزدیکترین مرکز یا پایگاه سلامت محل سکونت خود از این خدمات بهرهمند شوند.
مدیر گروه سلامت خانواده، مدارس و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان گفت: سرمایهگذاری بر سلامت مادران، سرمایهگذاری برای آیندهای سالمتر و امیدبخشتر برای استان البرز و کشور است.