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رئیس سازمان آتش‌نشانی زنجان خبر داد:

آتش‌سوزی انبار ضایعات منشاء دود شهر زنجان / وقوع انفجار تکذیب می‌شود

آتش‌سوزی انبار ضایعات منشاء دود شهر زنجان / وقوع انفجار تکذیب می‌شود
کد خبر : 1810996
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان وقوع انفجار در این شهر را تکذیب کرده و گفت: منشاء دود در شهر زنجان، آتش‌سوزی سوله انبار ضایعات در شهرک صنعتی است. در این راستا عملیات مهار حادثه آتش‌سوزی با تمام توان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، هادی رضایی‌ به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی پرداخته و در این رابطه افزود: به محض دریافت گزارش حادثه آتش‌سوزی، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شهر زنجان به همراه تجهیزات کامل به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: آتش‌نشانان با بهره‌گیری از 4 دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق و تجهیزات تخصصی در حال اجرای عملیات مهار و کنترل آتش هستند و تلاش می‌کنند از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان اظهار داشت: تمامی نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه آتش‌سوزی با آمادگی کامل در حال انجام عملیات هستند و تا اطفاء کامل آتش و نیز ایمن‌سازی محل، در محل حادثه حضور خواهند داشت.

رضایی تصریح کرد: عملیات اطفاء حریق همچنان ادامه دارد. از شهروندان تقاضا می‌شود از حضور غیرضروری در محدوده حادثه خودداری کرده و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی و عملیاتی باز نگه دارند تا عملیات با سرعت و ایمنی بیشتر انجام شود.

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