به گزارش ایلنا، هادی رضایی‌ به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی پرداخته و در این رابطه افزود: به محض دریافت گزارش حادثه آتش‌سوزی، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شهر زنجان به همراه تجهیزات کامل به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: آتش‌نشانان با بهره‌گیری از 4 دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق و تجهیزات تخصصی در حال اجرای عملیات مهار و کنترل آتش هستند و تلاش می‌کنند از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان اظهار داشت: تمامی نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه آتش‌سوزی با آمادگی کامل در حال انجام عملیات هستند و تا اطفاء کامل آتش و نیز ایمن‌سازی محل، در محل حادثه حضور خواهند داشت.

رضایی تصریح کرد: عملیات اطفاء حریق همچنان ادامه دارد. از شهروندان تقاضا می‌شود از حضور غیرضروری در محدوده حادثه خودداری کرده و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی و عملیاتی باز نگه دارند تا عملیات با سرعت و ایمنی بیشتر انجام شود.

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