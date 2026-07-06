به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در بلوار آیت‌اله خامنه‌ای کوچه ارشاد 22 به سامانه 125 آتش‌نشانی شهرداری بابل اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 5 به محل وقوع این حادثه آتش‌سوزی اعزام شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بررسی‌های اولیه نیروهای آتش‌نشانی نشان داد که کانون حریق در پارکینگ ساختمان بوده و شعله‌های آتش در حال سرایت به طبقه فوقانی ساختمان و واحدهای مجاور است. آتش‌نشانان همزمان با آغاز عملیات مهار آتش، تیم نجات را برای تخلیه ساکنان وارد ساختمان کردند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل در اطلاعیه خود به نجات مصدومان اشاره کرده و آورده است: در این عملیات، 4 کودک حدود 7 ساله به همراه 2 زن و یک مرد که به دلیل دود غلیظ امکان خروج نداشتند، با اقدام به موقع نیروهای امدادی از ساختمان خارج شده و به محل امن منتقل شدند.

در این اطلاعیه ذکر شده است: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری بابل در ادامه با مهار کامل حریق، از گسترش آتش به دیگر بخش‌های ساختمان و واحدهای اطراف جلوگیری کردند. این حادثه آتش‌سوزی خسارت جانی در پی نداشت. همچنین علت وقوع حادثه نیز از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

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