به گزارش ایلنا، در این جلسه، گزارش‌های مربوط به معارضین محلی و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها ارائه شد و حاضران درباره راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای طرح‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جعفر قادری گفت: با هدف رفع موانع موجود و تسریع در اجرای این پروژه‌های راهسازی، تصمیمات عملیاتی برای تعیین تکلیف معارضین و آغاز عملیات اجرایی اتخاذ شد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات این نشست گفت: در خصوص پروژه راهسازی کودیان-خانه‌زنیان مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با همکاری و حمایت سازمان راهداری، نسبت به ارزیابی دقیق حریم راه در این مسیر و رفع معارضین اقدام کند تا پس از پایان فرآیند آزادسازی و رفع موانع، پروژه برای آغاز عملیات اجرایی به شرکت جهاد نصر استان فارس تحویل شود.

قادری ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از توقف ماشین‌آلات و تسریع در اجرای قطعه ۸ آزادراه اصفهان-شیراز، مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس فهرست دقیق نقاطی را که امکان اجرای عملیات در آن‌ها وجود دارد، به همراه شماره کیلومتر مربوطه، در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شرکت صد عمران پارس‌گستر قرار دهد تا عملیات اجرایی در این نقاط بدون وقفه ادامه یابد.

وی تأکید کرد: رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات پیشبرد پروژه‌های زیرساختی استان است و پیگیری لازم تا تحقق کامل مصوبات این نشست ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در این نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، نمایندگان شرکت صد عمران پارس‌گستر، نمایندگان شرکت جهاد نصر استان فارس، تیم مشاوران، مسئولان ذی‌ربط پروژه‌ها و سایر مسئولان مرتبط برگزار شد و آخرین وضعیت اجرایی این دو پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

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