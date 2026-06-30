به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخزاد عصر امروز در جلسه کمیته انرژی استان قزوین با تأکید بر اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق اولویت نخست استان و کشور است، بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت کوتاه کردن مسیر بروکراسی‌های اداری افزود: هدف مدیریت استان، رفع چالش‌های پیش‌رو و حمایت قاطع از پروژه‌هایی است که موتور محرک اقتصاد استان هستند. در همین راستا، کمیته انرژی باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند تا ضمن تسریع در واگذاری زمین و صدور مجوزها، از فسخ بی‌مورد قراردادها جلوگیری شود.

معاون استاندار قزوین با اشاره به اهمیت راهبردی این حوزه در پیشبرد اهداف ملی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، یک ضرورت اقتصادی است. از این‌رو، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بازنگری در فرآیندهای واگذاری و رفع موانع موجود، بستری امن و مساعد برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم کنند.

فرخزاد در پایان از تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در نشست کمیته انرژی استان، علاوه بر موافقت با تعدادی از طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی وضعیت ۳۱ واحد سرمایه‌گذاری دیگر نیز با هدف شفاف‌سازی و شتاب‌بخشی به روند اجرا، بازنگری و تعیین‌تکلیف شد.

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