توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اولویت نخست استان قزوین شد
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین در جلسه کمیته انرژی استان، با تأکید بر اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تولید برق، اولویت نخست استان و کشور است، بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند حمایت از سرمایهگذاران واقعی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخزاد عصر امروز در جلسه کمیته انرژی استان قزوین با تأکید بر اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تولید برق اولویت نخست استان و کشور است، بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند حمایت از سرمایهگذاران واقعی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت کوتاه کردن مسیر بروکراسیهای اداری افزود: هدف مدیریت استان، رفع چالشهای پیشرو و حمایت قاطع از پروژههایی است که موتور محرک اقتصاد استان هستند. در همین راستا، کمیته انرژی باید نقش تسهیلگر را ایفا کند تا ضمن تسریع در واگذاری زمین و صدور مجوزها، از فسخ بیمورد قراردادها جلوگیری شود.
معاون استاندار قزوین با اشاره به اهمیت راهبردی این حوزه در پیشبرد اهداف ملی تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران واقعی، یک ضرورت اقتصادی است. از اینرو، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند با بازنگری در فرآیندهای واگذاری و رفع موانع موجود، بستری امن و مساعد برای جذب سرمایههای بخش خصوصی فراهم کنند.
فرخزاد در پایان از تعیین تکلیف نهایی پروندهها خبر داد و خاطرنشان کرد: در نشست کمیته انرژی استان، علاوه بر موافقت با تعدادی از طرحهای جدید سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی وضعیت ۳۱ واحد سرمایهگذاری دیگر نیز با هدف شفافسازی و شتاببخشی به روند اجرا، بازنگری و تعیینتکلیف شد.