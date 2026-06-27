به گزارش ایلنا، محمد اله‌دادی در جلسه هم‌اندیشی با معاونت توانمندسازی و کارکنان این حوزه، افزود: یکی از مصوبات مهم این جلسه تدوین دستور کار ویژه برای حمایت از خانواده‌های دارای 2 فرزند اوتیسم است. تأمین مسکن مناسب برای این خانواده‌ها به دلیل شرایط خاص آنان در اولویت معاونت توانمندسازی قرار گرفته است.

وی بر توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرده و ادامه داد: بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی توانایی تأمین مسکن مناسب را ندارند. به همین دلیل برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات دولتی، مشارکت خیرین و همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به نیازهای مددجویان به ویژه در حوزه مسکن اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به نیاز جدی مددجویان به سرپناه مناسب، پیگیری تأمین مسکن محرومان در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته و از تمام ظرفیت‌های موجود برای کاهش دغدغه مسکن خانواده‌های تحت پوشش استفاده می‌شود.

اله‌دادی بر ضرورت تسریع در بررسی و تکمیل پرونده‌های مسکن مددجویان بهزیستی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تلاش می‌شود با ساماندهی فرآیندها و هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مرتبط و ذیربط در مجموعه بهزیستی استان مرکزی، روند پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات در این حوزه با سرعت بیشتری انجام شود.

وی بیان داشت: تأمین مسکن پایدار برای مددجویان تحت پوشش اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی علاوه بر ایجاد امنیت و آرامش در این خانواده‌ها، نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی آنان دارد. مجموعه بهزیستی این استان با جدیت موضوع تأمین مسکن پایدار را برای مددجویان تحت پوشش این نهاد پیگیری می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اضافه کرد: در جلسه هم‌اندیشی با معاونت توانمندسازی و کارکنان آن، نحوه توزیع تسهیلات تبصره ث ماده 15 مورد بررسی قرار گرفت تا روند تخصیص اعتبارات در بخش‌های ودیعه مسکن، خرید و احداث واحدهای مسکونی با دقت ساماندهی شود و منابع موجود عادلانه در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

انتهای پیام/