نشست تخصصی گردشگری سلامت در شیراز برگزار شد؛
چرخش راهبردی در گردشگری سلامت/ تأکید بر تقویت مثلث طلایی گردشگری برای جذب بیماران منطقهای
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از رویکردهای سنتی در جذب گردشگر سلامت، از تدوین استراتژی جدید این کمیسیون برای عبور از مدلهای صرفاً درمانی به سمت سرمایهگذاریهای مشترک و اعزام تیمهای تخصصی به کشورهای همسایه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی موسوی در نشست تخصصی گردشگری سلامت که با حضور فعالان حوزه پزشکی و سلامت در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، افزود: برای تثبیت جایگاه ایران در بازارهای هدف منطقهای، بهویژه عراق، باید زنجیره ارزش خدمات پزشکی با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی در مبدأ شکل بگیرد.
وی با تحلیل شرایط اخیر منطقه اظهار داشت: تجربه تحولات اخیر نشان داد که تکیه بر بازارهای دوردست نمیتواند پایداری اقتصادی ایجاد کند، در حالی که شرکتهای فعال در بازارهای همسایه با انعطافپذیری بیشتری در برابر بحرانها عمل کردند.
موسوی با بیان اینکه بازار گردشگری سلامت در عراق به دلیل قرابت فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی، اولویت راهبردی ایران است، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل ضعف در حضور مستقیم، بخشی از این بازار در حال تغییر جهت است. ما باید با عبور از نگاه سنتی و تمرکز صرف بر بازارهای اروپایی یا آسیای جنوب شرقی، بر مزیتهای رقابتی خود در کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان، افغانستان و پاکستان تمرکز کنیم.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با تأکید بر اینکه اعزام هیئتهای تجاری نباید به اقدامات نمادین محدود شود، افزود: استراتژی ما در اعزام هیئتهای تخصصی به عراق، تمرکز بر کیفیت، اعتبار علمی و ایجاد اعتماد پایدار است. هدف ما صرفاً همکاری با شرکتهای واسطه نیست؛ بلکه به دنبال پیوند مستقیم میان مراکز درمانی، دانشگاههای علوم پزشکی و پزشکان ایرانی با نهادهای حمایتی و درمانی کشور عراق هستیم.
وی با اشاره به نوسازی زیرساختهای درمانی در شهرهای مختلف عراق، یادآور شد: با وجود تجهیزات پزشکی مدرن در شهرهای همسایه، کشور عراق همچنان نیازمند نیروی انسانی متخصص است. ظرفیت علمی ایران میتواند این خلأ را پوشش دهد. هدف ما فقط جذب بیمار برای درمانهای عادی نیست، بلکه توسعه مدلهای نوین مانند سرمایهگذاری مشترک، راهاندازی کلینیکهای تخصصی با همکاری متخصصان عراقی و انجام ویزیتهای اولیه در مبدأ است.
موسوی همچنین با اشاره به پتانسیلهای گردشگری استان فارس گفت: در حالی که تمرکز فعلی گردشگران عراقی بیشتر بر مشهد است، مثلث طلایی گردشگری ایران شامل شیراز، اصفهان و یزد ظرفیتهای بینظیری دارند که باید با برنامهریزی منسجم و حمایت اتاقهای بازرگانی استانی، در مسیر بهرهمندی از این بازار قرار گیرند.
وی اضافه کرد: این هیئت تجاری با هدف زمینهسازی برای صادرات تجهیزات پزشکی و بستن قراردادهای هدفمند با مراکز درمانی عراق اعزام میشود تا علاوه بر ارتقای جایگاه گردشگری سلامت، زنجیره ارزش این صنعت را تکمیل کند.
ضرورت تغییر ریل بازاریابی گردشگری
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با انتقاد از رکود حاکم بر تأسیسات گردشگری در برخی استانها، بر ضرورت تغییر مدلهای بازاریابی و تمرکز ویژه بر ظرفیتهای گردشگری داخلی به عنوان ابزاری برای پایداری اقتصاد این صنعت تأکید کرد.
شهاب علیعرب با اشاره به وضعیت رکود در زیرساختهای اقامتی، اظهار داشت: بسیاری از تأسیسات گردشگری به ویژه در شهرهایی که پیشتر متکی به گردشگران خارجی بودند، اکنون با چالشهای جدی مواجهاند. تجربه نشان میدهد که تکیه صرف بر بازارهای خارجی در شرایط بحرانی، امنیت اقتصادی این صنعت را به خطر میاندازد.
نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با بیان اینکه گردشگری داخلی همچون رودخانهای جاری حتی در سختترین شرایط اقتصادی نیز زنده است، تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور در ماههای اخیر، مشاهده کردیم که جریان سفر به مقاصد داخلی متوقف نشد. این پتانسیل نباید نادیده گرفته شود و لازم است سیاستگذاران و بخش خصوصی با ارائه پکیجهای جذاب سفر، این تقاضای بالقوه را به سمت شهرهای کمتر دیدهشده هدایت کنند.
علیعرب با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای اجرایی شدن کارت اعتباری سفر، گفت: با همکاری یکی از بانکهای کشور، زیرساختهای لازم برای ارائه تسهیلات در حوزه گردشگری فراهم شده است. این تسهیلات در قالب بستههای سفر شامل خدمات اقامتی، گردشگری سلامت و حتی خدمات درمانی ارائه میشود تا با ایجاد «کارت سفر»، انگیزه و قدرت خرید برای خانوارها به منظور برنامهریزی سفر فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم برندسازی استانی، افزود: برخی از استانها با اجرای کمپینهای موفق تبلیغاتی و برندسازی، توانست بخش بزرگی از ظرفیتهای خود را فعال کند که سایر استانها نیز باید با فاصله گرفتن از شیوههای سنتی بازاریابی، به سمت ارائه بستههای تخصصی و مدرن حرکت کنند.
علیعرب در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت استفاده از ظرفیت اینفلوئنسرهای بینالمللی در حوزه کشورهای مسلمان تأکید کرد و گفت: کمیسیون گردشگری اتاق ایران در کنار حمایت از گردشگری سلامت که با جدیت پیگیری میشود، بر حضور هدفمند در بازارهای منطقهای با استفاده از ابزارهای نوین رسانهای تمرکز دارد، اما اولویت اصلی این است که بخش خصوصی با بهرهگیری از تسهیلات بانکی و مدلهای اعتباری، اقتصادِ گردشگریِ شهرها را از وضعیت فعلی خارج کند.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد جزئیات فنی شرایط ویژه و مدلهای تسهیلاتی بانکها در حوزه گردشگری را برای اجراییسازی بستههای سفر در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد تا با تغییر روند موجود، شاهد احیای رونق در تأسیسات گردشگری باشیم.
گردشگری سلامت؛ صنعتی پیشرو برای تحول در اقتصاد ملی
رئیس انجمن خدمات بینالمللی سلامت ایران نیز با تأکید بر اینکه گردشگری سلامت نباید صرفاً به عنوان یک خدمت پزشکی محدود نگریسته شود، این حوزه را یک صنعت راهبردی و پیشرو در اقتصاد جهانی خواند که میتواند سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا کند.
محمد جهانگیری با بیان اینکه گردشگری سلامت یکی از اجزای کلیدی زنجیره بزرگ خدمات بینالمللی سلامت است، اظهار داشت: نگاه هزینهمحور به این صنعت، رویکردی نادرست است؛ چرا که گردشگری سلامت، پزشکی از راه دور، آموزشهای تخصصی و خدمات کلینیکی را در بر میگیرد و میتواند به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی اقتصاد کشور ایفای نقش کند.
جهانگیری با اشاره به ظرفیتهای ویژه شیراز گفت: شیراز در کنار مشهد و قم، به عنوان اضلاع «مثلث طلایی سفر، زیارت و سلامت» تعیین شده است. این برند که با رویکرد «معنویتمحور» طراحی شده، جامعه هدفی بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر را در بر میگیرد و با افزودن شهرهای مذهبی عراق به این زنجیره، پتانسیل توسعه بینالمللی آن به شدت افزایش یافته است.
وی از اجرای پروژه پورتال ایران اچتیپی (Iran HTP) خبر داد و افزود: با مصوبه شورای راهبری گردشگری سلامت، مدیریت و دبیرخانه این پلتفرم به ایران سپرده شده است و این درگاه، بستری استاندارد برای حضور تمامی فعالان و پلتفرمهای بخش خصوصی است تا بدون محدودیت، خدمات خود را به بازارهای جهانی معرفی کنند.
وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی در این زمینه نظارت دقیقی خواهد داشت تا ضمن حفظ اعتبار نام جمهوری اسلامی، با هرگونه واسطهگری غیرحرفهای یا تخلف در این حوزه به طور قاطع برخورد شود.
رئیس انجمن خدمات بینالمللی سلامت ایران با بیان اینکه محوریت این صنعت باید در دست بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا از دولتی شدن این تجارت جلوگیری شود. اکنون با حمایت اتاق ایران، شورای راهبری گردشگری سلامت متشکل از نمایندگان وزارتخانههای میراث فرهنگی، بهداشت، امور خارجه و سازمان نظام پزشکی شکل گرفته است تا مسیر برای حضور فعالان اقتصادی هموار شود.
جهانگیری با اشاره به برنامهریزی برای اعزام هیئتهای تجاری تخصصی به عراق در ماههای آتی، خاطرنشان کرد: هدف ما از این حضور، انجام اقدامات نمادین نیست؛ بلکه ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک و برقراری ارتباط مستقیم میان متخصصان و مراکز علمی دو کشور است تا با کیفیتسنجی دقیق، زمینه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پزشکی فراهم شود.
مدیریت گردشگری فارس نیازمند بازنگریِ علمی و تخصصی است
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس نیز در این نشست با تأکید بر لزوم عبور از چالشهای پس از دوران رکود، توسعه تعاملات بینالمللی با کشورهای هدف را راهکار اصلی احیای صنعت گردشگری استان برشمرد.
سهراب شرفی با اشاره به جایگاه ممتاز فارس به عنوان هاب گردشگری جنوب کشور، اظهار داشت: با وجود آسیبهایی که در سالهای اخیر به بدنه گردشگری استان وارد شده است، اجرای اقدامات هدفمند و برنامهریزیشده میتواند زمینهساز بازگشت تدریجی رونق به این صنعت باشد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر اولویتبندی تعاملات بینالمللی، تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم جهت اعزام و پذیرش هیئتهای تخصصی گردشگری با کشورهای هدف بهویژه عمان و عراق در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان، شناسایی شرکتهای فعال و در نهایت جذب سرمایهگذاران خارجی است.
دکتر شرفی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم اهتمام جدی مدیریت دولتی را یکی از موانع اصلی جذب سرمایه در حوزه گردشگری دانست و افزود: در حوزههای تخصصی نظیر گردشگری سلامت و بهویژه خدمات پیوند اعضا، تلفیق سرمایه، تخصص و مدیریت کارآمد، شرط اصلی توسعه است که متأسفانه در بخش دولتی با خلأهایی در این زمینه مواجه هستیم.
وی به ظرفیت پروازهای چارتر سازمان حج و زیارت اشاره کرد و پیشنهاد داد: با تخصیص بخشی از ظرفیت صندلیهای این پروازها به آژانسهای گردشگری، میتوان شرایط را برای برقراری پرواز مستقیم شیراز – نجف فراهم کرد. تحقق این امر، زمینه توسعه گردشگری زیارتی و تقویت تعاملات گردشگری استان را به شکل چشمگیری تسهیل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس در پایان، حرکت به سمت رویکردهای علمی را از الزامات بقای این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی با همکاری اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، باید به عنوان یک دستور کار دائمی در مدیریت گردشگری لحاظ شود تا فعالان این حوزه بتوانند با دانش روز، بر چالشهای موجود غلبه کنند.