رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی و امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگان این حادثه افزود: متأسفانه در این سانحه رانندگی دو نفر جان باختند و سه نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

احمدی بلوطکی تصریح کرد: یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات سرپایی در محل با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان امتناع کرد و دو نفر دیگر که وضعیت وخیمی داشتند توسط نیروهای امدادی اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.