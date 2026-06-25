حادثهی مرگبار واژگونی خودروی سمند در منطقه قلعهچنان شهرستان کارون
رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: روز گذشته حادثه تلخ واژگونی خودروی سمند در منطقه قلعهچنان شهرستان کارون دو فوتی و سه مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۱۶:۲۵ روز چهارشنبه، گزارش حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در منطقه قلعهچنان شهرستان کارون به مرکز اورژانس اعلام شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای عملیاتی و امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به وضعیت آسیبدیدگان این حادثه افزود: متأسفانه در این سانحه رانندگی دو نفر جان باختند و سه نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.
احمدی بلوطکی تصریح کرد: یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات سرپایی در محل با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان امتناع کرد و دو نفر دیگر که وضعیت وخیمی داشتند توسط نیروهای امدادی اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.