پارک وحش تفرجگاه عینالی تبریز میزبان ۵۲ گونه حیوانات و پرندگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، در راستای رونق بخشیدن، جذب گردشگر، نگهداری و تیمار از حیوانات با هدف ارتقای استانداردهای نگهداری از گونه‌های جانوری در حوزه تیمار و بازپروری حیات وحش امسال نیز در دستورکار قرار گرفته است.

در سال جاری پارک وحش عینالی به عنوان مرکزی فعال در جهت حفاظت از گونه‌های آسیب‌دیده، ۵۲ گونه از حیات وحش را تحت پوشش مراقبت‌های ویژه قرار داده است. این فرآیند که شامل تغذیه علمی، پایش سلامت و درمان‌های تخصصی است، به منظور بازگشت حداکثری حیوانات به طبیعت صورت می‌گیرد.

در همین راستا، آمار عملکرد سال گذشته نشان می‌دهد که ۳۲ گونه جانوری پس از طی دوره تیمار و کسب توانایی‌های لازم برای زندگی در طبیعت، با موفقیت رهاسازی شده‌اند. طبق اعلام واحد مربوطه، ۱۶ گونه دیگر از حیواتات حیات وحش که در سال ۱۴۰۵ مراحل درمانی و بازپروری را سپری کرده‌اند، در روزهای آینده پس از تأیید نهایی کارشناسان حیات وحش، به دامان طبیعت بازگردانده خواهند شد.

توسعه زیرساخت‌های باغ پرندگان و بهینه‌سازی فضاهای زیستی در پارک طبیعت عینالی، بخشی از تلاش‌های این سازمان برای حفظ تنوع زیستی و ترویج فرهنگ صیانت از حیات وحش در سطح کلانشهر تبریز است.

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