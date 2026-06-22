مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
پلمب 25 واحد نانوایی متخلف در استان مرکزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به پلمب نانواییهای متخلف در استان اشاره کرده و گفت: از زمان ابلاغ قیمت جدید نان، بازرسیهای مشترک در حوزه آرد و نان تشدید شده و در این راستا 25 واحد نانوایی متخلف در استان پلمب شدهاند.
به گزارش ایلنا، سعید نورالهی افزود: پس از ابلاغ قیمتهای جدید، تیمهای مشترک بازرسی در حوزه آرد و نان با مشارکت ادارهکل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف تشکیل و فعالیتهای نظارتی تشدید شد.
وی به فعالیت اکیپهای بازرسی نانوایها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این بازه زمانی 132 اکیپ مشترک بازرسی با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی و همچنین بازرسان دستگاههای اجرایی مرتبط در استان مرکزی فعالیت کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به تعداد نانواییهای بررسی شده در جریان بازرسیها اشاره کرده و اظهار داشت: در جریان این بازرسیها 270 واحد نانوایی مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 85 واحد به عنوان متخلف شناسایی شدند.
نورالهی تصریح کرد: پرونده این واحدهای متخلف توسط بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. بخش قابلتوجهی از آنها منجر به صدور حکم شده و بقیه در حال رسیدگی است.
وی به تعداد واحدهای نانوایی پلمب شده در جریان بازرسیهای انجام شده اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در این بازه زمانی 25 واحد نانوایی متخلف نیز پلمب شدهاند و یا پارچه با عنوان واحد صنفی متخلف بر سردرب آنها نصب شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بر ضرورت رعایت قوانین از سوی واحدهای نانوایی داشته و در این خصوص تأکید کرد: نانوایان از اقشار زحمتکش جامعه هستند. در این راستا انتظار میرود موازین قانونی را به طور کامل رعایت کنند.
نورالهی ابراز داشت: در صورت مشاهده تخلف از سوی هر یک از نانواییها، علاوه بر تعطیلی واحد نانوایی، نصب پارچه به عنوان واحد متخلف برای مدت طولانی در دستور کار قرار خواهد گرفت و در این زمینه هیچ بهانهای پذیرفته نخواهد شد.