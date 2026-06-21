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مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک خبر داد:

امضاء تفاهم‌نامه راه‌آهن و ایرالکو با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی

امضاء تفاهم‌نامه راه‌آهن و ایرالکو با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی
کد خبر : 1802542
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مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک گفت: تفاهم‌نامه همکاری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی مواد اولیه و محصولات این واحد بزرگ صنعتی امضاء شد.

به گزارش ایلنا، سعید ترکی به تشریح حزئیات این خبر پرداخته و افزود: این تفاهم‌نامه با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارتقاء سهم حمل‌ونقل ریلی در زنجیره تأمین صنعت بزرگ ایرالکو منعقد شد.

وی به مفاد تفاهم‌نامه مذکور اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی جامع برای تأمین واگن، بارگیری، حمل و تخلیه بار، همچنین تعیین سازوکارهای بهره‌برداری و تعرفه‌های حمل ریلی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک اظهار داشت: توسعه حمل‌ونقل کالاهای اساسی از طریق شبکه ریلی، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تثبیت نرخ حمل و ایجاد انبارهای نگهداری کالا در مجاورت خطوط ریلی از مهمترین اهداف تفاهم‌نامه منعقد شده است.

ترکی تصریح کرد: توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی از دیگر پیامدهای مثبت این تفاهم‌نامه است که در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل کشور پیگیری می‌شود.

وی بیان داشت: تفاهم‌نامه منعقد شده یک گام راهبردی در نقش‌آفرینی مؤثر حمل‌ونقل ریلی در بخش صنعت و ارتقاء زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور است. این همکاری موجب افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالاها می‌شود.

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