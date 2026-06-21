مدیرکل راهآهن منطقه اراک خبر داد:
امضاء تفاهمنامه راهآهن و ایرالکو با هدف توسعه حملونقل ریلی
مدیرکل راهآهن منطقه اراک گفت: تفاهمنامه همکاری شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با هدف توسعه حملونقل ریلی مواد اولیه و محصولات این واحد بزرگ صنعتی امضاء شد.
به گزارش ایلنا، سعید ترکی به تشریح حزئیات این خبر پرداخته و افزود: این تفاهمنامه با حضور وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارتقاء سهم حملونقل ریلی در زنجیره تأمین صنعت بزرگ ایرالکو منعقد شد.
وی به مفاد تفاهمنامه مذکور اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، برنامهریزی جامع برای تأمین واگن، بارگیری، حمل و تخلیه بار، همچنین تعیین سازوکارهای بهرهبرداری و تعرفههای حمل ریلی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.
مدیرکل راهآهن منطقه اراک اظهار داشت: توسعه حملونقل کالاهای اساسی از طریق شبکه ریلی، کاهش هزینههای لجستیکی، تثبیت نرخ حمل و ایجاد انبارهای نگهداری کالا در مجاورت خطوط ریلی از مهمترین اهداف تفاهمنامه منعقد شده است.
ترکی تصریح کرد: توسعه حملونقل ترکیبی، صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی از دیگر پیامدهای مثبت این تفاهمنامه است که در راستای تحقق اهداف برنامههای توسعهای بخش حملونقل کشور پیگیری میشود.
وی بیان داشت: تفاهمنامه منعقد شده یک گام راهبردی در نقشآفرینی مؤثر حملونقل ریلی در بخش صنعت و ارتقاء زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور است. این همکاری موجب افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی کالاها میشود.