اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
علت بروز علائم گوارشی در دلند همچنان در دست بررسی/ ۶۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند
دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد در پی مراجعه تعدادی از شهروندان شهر دلند در شهرستان رامیان با علائم گوارشی شامل اسهال، استفراغ، تب و تهوع به مراکز درمانی، بررسیهای تخصصی برای شناسایی علت این رخداد از نخستین ساعات گزارش موضوع آغاز شده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، بر اساس اعلام این دانشگاه، تاکنون حدود ۶۰ نفر در مراکز درمانی دولتی و خصوصی خانببین و شهرستانهای اطراف پذیرش شدهاند که از این تعداد، ۳۰ نفر نیاز به بستری داشتهاند. در حال حاضر ۲۰ بیمار همچنان تحت مراقبت قرار دارند و وضعیت عمومی آنان پایدار گزارش شده است.
دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین از ثبت دو مورد فوت در این حادثه خبر داد. بر این اساس، یک دختر ۱۴ساله و یک کودک ۶ساله هنگام مراجعه به بیمارستان فاقد علائم حیاتی بودهاند و با وجود تلاش کادر درمان، امکان احیای آنان فراهم نشده است.
در اطلاعیه دانشگاه آمده است تمامی بیماران در کوتاهترین زمان ممکن پذیرش و در صورت نیاز با هماهنگیهای انجامشده به بیمارستانهای اطراف منتقل شدهاند تا روند درمان بدون وقفه ادامه یابد.
بهمنظور شناسایی علت این رخداد، نمونههای بالینی بیماران شامل سوآپ و نمونه مدفوع برای بررسی عوامل باکتریایی، ویروسی و انگلی به آزمایشگاههای مرجع استان و آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در تهران ارسال شده است. همچنین نمونههای مواد غذایی و نمونههای لازم برای آزمایشهای سمشناسی نیز در حال بررسی است.
بررسیهای اپیدمیولوژیک اولیه، مصرف یک ماده غذایی مشترک در فاصله ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از شروع علائم را بهعنوان یکی از فرضیههای احتمالی مطرح کرده است، اما دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرده تا پیش از اعلام نتایج قطعی آزمایشها، هیچ علت مشخصی قابل تایید نیست و هرگونه گمانهزنی فاقد مبنای علمی خواهد بود.
همزمان کارشناسان بهداشت محیط فرآیند تهیه، پخت و توزیع مواد غذایی را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج اولیه همچنین نشان میدهد آب مصرفی منطقه از شبکه آب شهری تامین شده و از نظر شاخصهای بهداشتی و آزمایشهای میکروبی در محدوده استاندارد قرار داشته است. علاوه بر این، در روزهای اخیر هیچگونه قطعی آب در منطقه گزارش نشده است.
در ادامه اقدامات پیشگیرانه و با دستور مقام قضایی، محل تهیه غذای مورد نظر پلمب شده و بررسیهای تخصصی همچنان ادامه دارد.
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائم گوارشی در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کرده و اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.
بر اساس اعلام این دانشگاه، نتایج نهایی بررسیهای تخصصی پس از تکمیل آزمایشهای مرجع بهصورت رسمی و شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.