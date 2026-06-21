حضور مدیران در میان مردم ضعیف است / مسئولان فقط زمان انتخابات به سراغ مردم نروند

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام نورپور، امام جمعه کمالشهر، در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که به میزبانی مدیریت شهری کمالشهر برگزار شد، خدمت به مردم را بزرگ‌ترین فرصت و از برترین عبادات دانست و بر ضرورت بهره‌گیری مسئولان از این فرصت تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط کشور و همراهی مردم در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: امروز مسئولان باید قدر فرصت خدمت را بدانند؛ چراکه بسیاری از افراد شایستگی خدمت دارند، اما این مسئولیت به آنان واگذار نشده است و باید با تمام توان برای رفع مشکلات مردم تلاش کرد.

امام جمعه کمالشهر با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکریم و احترام هستند، افزود: اگر مسئولی قادر به حل مشکل مراجعه‌کننده نیست، دست‌کم باید با روی خوش و احترام با مردم برخورد کند، چراکه همین رفتار نیز مصداق قدردانی از نعمت مسئولیت است.

نورپور در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در کمالشهر گفت: حضور برخی مدیران در منطقه بسیار ضعیف است و مردم از وضعیت خدمات برخی ادارات گلایه جدی دارند. صحبت و شعار کافی نیست و مدیران باید در میدان عمل حضور داشته باشند.

وی با اشاره به مطالبات حوزه ورزش تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های فراوان ورزشی و قهرمانان ملی و بین‌المللی در کمالشهر، ارتباط اداره کل ورزش و جوانان با این شهرستان رضایت‌بخش نیست. همچنین با وجود جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری کمالشهر، تنها یک استخر فعال وجود دارد که وضعیت آن نیز موجب نارضایتی مردم شده است.

امام جمعه کمالشهر همچنین خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مسئولان نباید فقط در زمان انتخابات به سراغ مردم بروند. اگر امکان حل مشکلات وجود ندارد، حداقل باید پای صحبت مردم نشست و دغدغه‌های آنان را شنید. حضور فعال مدیران در میزهای خدمت نماز جمعه نیز باید جدی گرفته شود.

وی از کم‌توجهی برخی مدیران استانی به مسائل کمالشهر نیز انتقاد کرد و گفت: با وجود گذشت ۱۵ سال از برگزاری نماز جمعه در کمالشهر، هنوز مشکل مکان دائمی نماز جمعه حل نشده و بسیاری از مصوبات نیز بدون پیگیری باقی مانده است.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف پروژه ساخت مدرسه توسط یکی از خیران شد و از فرماندار، رئیس آموزش و پرورش و شهردار خواست هرچه سریع‌تر موانع اجرای این طرح را برطرف کنند.

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