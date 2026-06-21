فرماندار کرج در شورای اداری تاکید کرد:
مدیران با حضور میدانی و روحیه جهادی پاسخگوی مطالبات مردم باشند
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج با تأکید بر ضرورت تداوم خدماترسانی در همه شرایط، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با حضور فعال در میان مردم، رویکردی جهادی در مدیریت بحران، رسیدگی به مشکلات شهروندان و اجرای برنامههای عمرانی و خدماتی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مهدی مهرور در نشست شورای اسلامی شهرستان کرج که به میزبانی مدیریت شهری کمالشهر برگزار شد با اشاره به روحیه مقاومت مردم ایران اظهار داشت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی ثابت کردهاند که در دفاع از ارزشها و آرمانهای خود استوار هستند و همانند دوران دفاع مقدس، امروز نیز با حضور آگاهانه اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهند داد.
فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه هیچیک از خدمات عمومی در جریان حوادث اخیر متوقف نشد، گفت: مجموعه دستگاههای اجرایی از جمله استانداری، بنیاد مسکن، شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر، جمعیت هلالاحمر، نظام مهندسی و بخشهای عمرانی با هماهنگی کامل در میدان حضور داشتند و روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه یافت.
مهرور همچنین از تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی، کادر درمان، آتشنشانان، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج و مجموعههای امنیتی و قضایی تقدیر کرد و نقش رسانهها را در اطلاعرسانی و تقویت همبستگی اجتماعی مؤثر دانست.
وی بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با شهروندان تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با حضور مستمر در مناطق مختلف شهرستان و برپایی میزهای خدمت، مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و روند رسیدگی به مطالبات را تسریع کنند.
معاون استاندار البرز از انتصاب سه معاون فرماندار در کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تقویت مدیریت محلی، افزایش سرعت تصمیمگیری و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اتخاذ شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل بازار و تأمین نیازهای مردم اظهار کرد: دستگاههای مسئول از جمله اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی باید با رصد مستمر بازار، از ایجاد نابسامانی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند.
مهرور برنامهریزی هدفمند را یکی از الزامات مدیریت شهرستان دانست و تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید متناسب با نیازهای هر منطقه، برنامههای عملیاتی مشخصی تدوین و اجرا کنند.
وی همچنین تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی را از اولویتهای مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: پیگیری تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام باید با جدیت دنبال شود.
فرماندار ویژه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ایام محرم، بر آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان، نیروهای انتظامی و مجموعههای امنیتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم این ماه تأکید کرد و خواستار تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب و برق شد.
وی در پایان، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و گفت: حضور فعال مدیران در نشستهای تخصصی شهرستان و تعامل مستمر با نهادهای مختلف، زمینهساز حل سریعتر مسائل و ارتقای کیفیت خدمات به مردم خواهد بود.