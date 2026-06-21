رئیس کل دادگستری کرمانشاه:
استان در مقابله با کشتهای غیرقانونی رتبه نخست کشور را کسب کرد
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تشدید اقدامات مقابلهای با کشت گیاهان غیرقانونی در استان، گفت: قوانین موجود در این حوزه قدیمی بوده و از بازدارندگی کافی برخوردار نیست، از همین رو مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح این قوانین برای افزایش اثربخشی مقابله با این پدیده است.
گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شهرام کرمی امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری هفته قوه قضاییه اظهار کرد: با وجود آنکه بخشی از توان و ظرفیت نیروهای انتظامی در ماههای اخیر معطوف به مسائل امنیتی و شرایط ناشی از جنگ بوده، اما روند مقابله با کشتهای غیرقانونی در استان متوقف نشده و همچنان با جدیت دنبال میشود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در حوزه پیشگیری افزود: مقابله با این معضل تنها بر عهده دستگاههای انتظامی و قضایی نیست و نیازمند عزم و همکاری ملی است. جهاد کشاورزی، شوراهای اسلامی روستاها، فرمانداریها، بخشداریها و سایر نهادهای مسئول باید در حوزه فرهنگسازی، آموزش و پیشگیری نقش فعالتری ایفا کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به موفقیتهای استان در این حوزه گفت: کرمانشاه سال گذشته رتبه دوم کشور را در زمینه امحای کشتهای غیرقانونی به دست آورد و امسال با تلاش مجموعه دستگاههای مسئول، به رتبه نخست کشور ارتقا یافته است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: دادگستری استان کرمانشاه با ۲۰ حوزه قضایی، یکهزار و ۶۰۰ نیروی انسانی و ۳۳۰ قاضی در حال ارائه خدمات قضایی به شهروندان است.
وی افزود: پنج حوزه قضایی استان به صورت بخش و سایر حوزهها در قالب شهرستان فعالیت میکنند و به طور متوسط ماهانه بین ۶۷ تا ۷۰ هزار پرونده در مجموعه قضایی استان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص سال گذشته اظهار کرد: استان در سال گذشته سه جنگ را پشت سر گذاشت، اما با وجود همه محدودیتها، حتی یک روز نیز فعالیت دستگاه قضایی تعطیل نشد و خدماترسانی به مردم به صورت مستمر ادامه یافت.
وی با تأکید بر تعامل مطلوب میان دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی گفت: در حوزه امنیت اجتماعی همکاری بسیار خوبی میان دادگستری و نیروی انتظامی وجود دارد و استان کرمانشاه با مشکل ناامنی مواجه نیست. همچنین در حوزه امنیت اقتصادی نیز دادستانی در کنار دستگاههای خدماترسان برای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم فعالیت میکند.
کرمی از تشکیل پرونده برای افرادی که در ایام جنگ با دشمن همکاری کرده یا علیه امنیت کشور اقدام کردهاند خبر داد و افزود: این پروندهها در حال طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی هستند.
وی همچنین به شاخصهای عملکردی دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در سال گذشته ۶۶ روز بود که این شاخص در سال جاری به شکل قابل توجهی کاهش یافته و روند رسیدگیها تسریع شده است. همچنین میزان پروندههای معوق استان نیز حدود یک و نیم درصد کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در حال حاضر ۹۷.۵ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود و فرآیند ارجاع کارشناسان رسمی نیز به سمت هوشمندسازی و سامانهای شدن حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه انتخاب کارشناس در پروندههای حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد ارجاع کارشناسان به صورت سیستمی انجام میشود و برنامهریزی شده این میزان تا پایان سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد.
کرمی همچنین از الکترونیکی شدن فرآیند صدور گواهی سوءپیشینه خبر داد و اظهار کرد: این خدمت اکنون به صورت کاملاً سیستمی ارائه میشود و میانگین زمان دریافت آن به حدود ۱۸ ساعت کاهش یافته است.
وی در پایان با اشاره به ارزیابیهای صورت گرفته درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات قضایی گفت: براساس نظرسنجیهای انجام شده، میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات دستگاه قضایی استان حدود ۶۳ درصد است. همچنین قوه قضاییه در رویکرد جدید خود، ارزیابی عملکرد شعب را از شاخصهای صرفاً آماری به سمت مقایسه عملکرد با میانگین کشوری پروندههای مشابه سوق داده که میتواند به ارتقای کیفیت رسیدگیها منجر شود.