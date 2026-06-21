به گزارش ایلنا، بهروز عباسی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، افزود: این کمپ ظرفیت نگهداری ۶۰۰ معتاد را دارد.

وی یادآور شد: این کمپ در گذشته تعطیل شده بود که با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان استانی امسال احیا شد و با فعالیت آن نباید شاهد حضور هیچ معتاد متجاهری در معابر و خیابان ها باشیم.

عباسی با تاکید بر لزوم همکاری مردم و دستگاه های متولی در اسکان معتادان متجاهر در کمپ زنجان، تصریح کرد: تردد این معتادان در سطح شهر نشان دهنده کم کاری در این حوزه خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش دو درصدی وقوع سرقت‌های خرد در زنجان طی سال جاری، خاطرنشان کرد: دلیل بخشی از این افزایش ها مربوط به تعطیلی کمپ و نبود سرپناه برای معتادان بود که با احیای آن کاهش سرقت ها انتظار می رود.

عباسی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده از سوی دادسرای انقلاب زنجان، خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته پرونده‌های متعددی در زمینه فرار مالیاتی، جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق سوخت و واردات خودروهای لوکس خارجی تشکیل و پیگیری های جدی در خصوص حقوق معادن استان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال انجام شده است.

وی میزان اراضی اعاده شده در حوزه جهاد کشاورزی استان را در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۸ هکتار و در سال گذشته ۱۶ هزار و ۲۶۶ هکتار ذکر کرد و افزود: سال گذشته همچنین ۹۹۵ هکتار از منابع طبیعی استان رفع تصرف شد.

عباسی رفع تصرف و آزادسازی بستر رودخانه ها را از اولویت‌های این دستگاه بیان کرد و اظهار داشت: سال گذشته ۵۷۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان پلمب و مسلوب المنفعه شد.

وی با اشاره به اجرای کامل طرح حدنگاری و صدور سند رسمی برای اموال غیرمنقول با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و بخش خصوصی، گفت: اجرای کامل قانون الزام به تنظیم سند رسمی از مصادیق بارز حقوق عامه است و باید زنجان همچنان پیشرو در اجرای کامل آن باشد.

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