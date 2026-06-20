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دادستان رامیان:

علت حادثه مسمومیت غذایی تعدادی از شهروندان در شهرستان رامیان در حال بررسی است

علت حادثه مسمومیت غذایی تعدادی از شهروندان در شهرستان رامیان در حال بررسی است
کد خبر : 1802067
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در این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده‌اند 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان از پیگیری ویژه پرونده مسمومیت تعدادی از شهروندان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، امین ذوالفقاری گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و بستری شدن آنان در بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است. 

وی ادامه داد: عوامل شبکه بهداشت و پزشکی قانونی در محل حاضر شده‌اند و نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این موضوع به یک محدوده مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر دریافت نشده است. 

وی افزود: نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد موضوع، پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد. متأسفانه در این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده‌اند و چهار نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت درمان هستند.

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