علت حادثه مسمومیت غذایی تعدادی از شهروندان در شهرستان رامیان در حال بررسی است

به گزارش ایلنا از گلستان، امین ذوالفقاری گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و بستری شدن آنان در بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: عوامل شبکه بهداشت و پزشکی قانونی در محل حاضر شده‌اند و نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این موضوع به یک محدوده مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر دریافت نشده است.

وی افزود: نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد موضوع، پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد. متأسفانه در این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده‌اند و چهار نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت درمان هستند.

انتهای پیام/