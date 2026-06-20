سامانه فواد پنجره اعتماد بین مردم و حاکمیت

به گزارش ایلنا، مسعود شفیعی چافی در جمع خبرنگاران، افزود: سامانه فوریت‌های اداری - فواد 128 یکی از مصادیق عینی اراده نظام برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی اداری است. این سامانه نشان می‌دهد که هیچ دستگاه اجرایی از نظارت شهروندان و نظام دور نیست.

وی به تأکیدات استانداری مرکزی بر ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و ادامه داد: هر تماسی که با سامانه فوریت‌های اداری فواد گرفته می‌شود، فرصتی برای اصلاح یک روند معیوب اداری و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی نظام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی به تمهید مقدمات لازم برای آغاز فعالیت سامانه فواد در این استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه نظارت و بازرسی سامانه فواد 128 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان مستقر است.

شفیعی چافی به دستاوردهایی که سامانه فواد با خود به همراه دارد اشاره کرده و در این خصوص تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه فوریت‌های اداری فواد، با هر مسئول و یا مدیری که رسیدگی و پاسخگویی به موقع را نادیده بگیرد، مماشات نخواهد شد.

وی بیان داشت: در این راستا از رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری‌ها تقاضا می‌شود تا با انعکاس عملکرد مثبت سامانه فوریت‌های اداری فواد و معرفی تجارب موفق این سامانه به شهروندان، زمینه‌ساز اعتمادآفرینی بیشتر در رابطه با این سامانه و مشارکت حداکثری شهروندان شوند.

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