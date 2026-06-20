سهم ۵۴ درصدی نانواییها از تخلفات صنفی استان قزوین
رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بیش از ۵۴ درصد پروندههای تخلف مربوط به حوزه آرد و نان بوده و در همین راستا، تفاهمنامهای میان دستگاههای متولی برای تقویت و هماهنگی بیشتر نظارتها در حال نهایی شدن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: تاکنون 11 میلیون و 671 هزار قطعه جوجهریزی انجام شده و تا پایان خرداد نیز بیش از 3 میلیون و 100 هزار قطعه جوجهریزی ثبت شده که معادل 2.7 درصد جوجهریزی کشور است و از برنامه پیشبینیشده نیز فراتر رفته است.
وی ادامه داد: 48 درصد جوجهریزی استان توسط زنجیرههای تولید و 52 درصد توسط تعاونیها و واحدهای مستقل انجام میشود. همچنین میانگین توزیع روزانه مرغ در استان از حدود 90 تن به 119 تن افزایش یافته که ناشی از رشد تقاضای بازار و افزایش مصرف خانوارهاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: برای سال جاری خرید 250 هزار تن گندم در استان پیشبینی شده که تاکنون حدود 4 هزار و 962 تن آن خریداری شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد افزایش نشان میدهد.
حریریمقدم با تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان افزود: کیفیت و کمیت گندم تولیدی استان نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، هرچند قطعی برق چاههای کشاورزی و ناترازی انرژی در برخی مناطق بر عملکرد و کیفیت بخشی از مزارع اثرگذار بوده است.
وی همچنین از اجرای برنامههای مبارزه با آفات و بیماریهای مزارع از جمله سن گندم و ضدعفونی مراکز نگهداری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصول در حال انجام است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان با اشاره به تشدید نظارتهای بازار اضافه کرد: از ابتدای دوره مورد اشاره تاکنون بیش از 21 هزار و 605 مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل یکهزار و 88 پرونده تخلف صنفی و ثبت بیش از 158 میلیارد تومان جریمه شده است.
حریریمقدم ادامه داد: بیش از 54 درصد پروندههای تخلف مربوط به حوزه آرد و نان بوده و در همین راستا تفاهمنامهای میان دستگاههای متولی برای تقویت و هماهنگی بیشتر نظارتها در حال نهایی شدن است.