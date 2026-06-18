ممنوعیت استفاده از خودروهای فرسوده در حمل گندم در استان زنجان

به گزارش ایلنا، اکبر کرامتی افزود: در فرایند انتقال گندم باید از خودروهای مناسب و استاندارد استفاده شود. در این راستا خودروهای فرسوده نباید در مسیر حمل‌ونقل این محصول استراتژیک قرار گیرند، چرا که در بسیاری از موارد ریزش گندم در مسیر انتقال محصول مشاهده می‌شود.

وی بر ضرورت رعایت ضوابط حمل گندم تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: شرکت‌های حمل‌ونقل در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصول گندم موظف هستند در زمان جابه‌جایی گندم از چادر مناسب استفاده کنند تا از هدررفت محصول در مسیر انتقال جلوگیری شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به ممنوعیت استفاده از خودروهای معادن در حمل گندم اشاره کرده و اظهار داشت: خودروهایی که در معادن بکار گرفته می‌شوند، به دلیل شرایط کاری و احتمال آلودگی گندم در فلزات سنگین، نباید در حمل گندم مورد استفاده قرار گیرند.

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