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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

ممنوعیت استفاده از خودروهای فرسوده در حمل گندم در استان زنجان

ممنوعیت استفاده از خودروهای فرسوده در حمل گندم در استان زنجان
کد خبر : 1801196
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بر ممنوعیت استفاده از خودروهای فرسوده در حمل گندم تأکید کرده و در این رابطه گفت: بکارگیری این خودروها به دلیل ریزش گندم در مسیر موجب خسارت به کشاورزان و تهدید امنیت غذایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، اکبر کرامتی افزود: در فرایند انتقال گندم باید از خودروهای مناسب و استاندارد استفاده شود. در این راستا خودروهای فرسوده نباید در مسیر حمل‌ونقل این محصول استراتژیک قرار گیرند، چرا که در بسیاری از موارد ریزش گندم در مسیر انتقال محصول مشاهده می‌شود.

وی بر ضرورت رعایت ضوابط حمل گندم تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: شرکت‌های حمل‌ونقل در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصول گندم موظف هستند در زمان جابه‌جایی گندم از چادر مناسب استفاده کنند تا از هدررفت محصول در مسیر انتقال جلوگیری شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به ممنوعیت استفاده از خودروهای معادن در حمل گندم اشاره کرده و اظهار داشت: خودروهایی که در معادن بکار گرفته می‌شوند، به دلیل شرایط کاری و احتمال آلودگی گندم در فلزات سنگین، نباید در حمل گندم مورد استفاده قرار گیرند.

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