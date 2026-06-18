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مدیرکل صمت قزوین خبر داد:

بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت

بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت
کد خبر : 1801034
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مدیرکل صمت استان قزوین از بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، کامران لشگری با بیان این مطلب گفت: اقدامات لازم برای استفاده متقاضیان از سهمیه‌ تولیدی تابستان سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت انجام شده است.

وی افزود: سهمیه تابستان واحدهای تولیدی، براساس ۶۰ درصد حداکثر ترخیص سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ثبت‌سفارش‌های تولیدی تعیین شده است.

مدیر کل صمت در ادامه گفت: لازم به ذکر است در این محاسبات، صرفا ارزش ترخیص ثبت‌سفارش‌های حوزه‌ سهمیه تولیدی در نظر گرفته می‌شود (ترخیص تعرفه‌های مرتبط با سایر حوزه‌های سهمیه در نظر گرفته نمی‌شود).

لشگری ادامه داد: ضمنا پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه، به صورت خودکار صادر شده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.

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