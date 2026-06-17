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تولید روزانه ۷۵۰ تن گوشت مرغ در گیلان

تولید روزانه ۷۵۰ تن گوشت مرغ در گیلان
کد خبر : 1800702
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از تولید روزانه ۷۵۰ تن گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: ظرفیت تولید گوشت مرغ تا هزار تن در هر روز هم در گیلان وجود دارد.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: در حال حاضر روزانه ۷۵۰ تن گوشت مرغ در گیلان تولید می‌شود، اما در صورت ضرورت، ظرفیت تولید روزانه ۹۰۰ تا هزار تن گوشت مرغ هم در استان وجود دارد.

وی با اشاره به توان تولید گوشت مرغ به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی گیلان، افزود: گیلان رتبه دوم در تولید جوجه یکروزه و رتبه سوم را در تولید گوشت مرغ در کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه این استان هزار واحد مرغداری در رده‌های اجداد، مادری، گوشتی، تخم گذار و جوجه یکروزه دارد، گفت: سال گذشته ۲۹۰ هزار تن گوشت مرغ در گیلان تولید شد.

صالح محمدی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ در کشور و کاهش جوجه ریزی در برخی از استان ها، گفت: جوجه ریزی مناسب در ماه‌های اردیبهشت و خرداد در مرغداری‌های گیلان انجام شد و به زودی شاهد رفع کمبود در بازار و تعادل قیمت مرغ خواهیم بود.

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