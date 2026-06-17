به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی با اشاره به اهمیت ایجاد رفاه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اظهار کرد: ساماندهی دست‌فروشان یکی از ارکان مهم انضباط شهری است که ضمن حمایت از معیشت این قشر و حفظ پویایی اقتصادی، در کاهش سد معبر، تسهیل تردد شهروندان، ارتقای منظر شهری و افزایش آرامش عمومی نقش مؤثری دارد.

وی با تأکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات شهری و تسهیل فرآیندهای اجرایی افزود: در راستای اجرای طرح نوین ساماندهی دست‌فروشان بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، سامانه «سامان‌بازار» به آدرس samanbazar.shiraz.ir راه‌اندازی شده است. در مرحله نخست، اطلاعات متقاضیان و فرآیندهای مربوط از طریق کارشناسان سازمان در این سامانه ثبت و مدیریت می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان نیز در حال تکمیل است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز ادامه داد: هدف از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی، تسریع در ارائه خدمات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ساماندهی هرچه بهتر دست‌فروشان در سطح شهر است.

خلیلی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده است طی روزهای آینده امکان ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به صورت اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای متقاضیان فراهم شود تا شهروندان بتوانند بخش قابل توجهی از مراحل اولیه درخواست خود را از طریق این سامانه انجام دهند.

وی در پایان تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه سامان‌بازار گامی مهم در مسیر تحقق شهر هوشمند، توسعه خدمات الکترونیکی شهرداری و کاهش مراجعات حضوری شهروندان است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی عمومی، ارتقای نظم شهری و بهبود فرآیند ساماندهی مشاغل شهری در شیراز باشد.

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