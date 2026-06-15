کشف برنج و کره تقلبی در بازار عمدهفروشان کرج
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف مقادیر قابل توجهی برنج و کره تقلبی در جریان گشت مشترک نظارتی در بازار عمدهفروشیهای شهرستان کرج در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به کشف برنج و کره تقلبی در استان، اظهار کرد: در جریان گشت مشترک ادارهکل تعزیرات حکومتی استان البرز با حضور بازرسان اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان کرج و واحد بازرسی و نظارت بازار، از تعدادی واحد عمدهفروشی در شهرستان کرج بازرسی به عمل آمد.
وی افزود: در این بازرسیها حدود پنج تن برنج تقلبی کشف شد که متصدیان واحدها به مخلوط کردن انواع برنج با هدف عرضه در بازار اقرار کردند.
صالحی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰۰ کیلوگرم کره تقلبی و فاسد در این بازرسیها شناسایی شد که با نظر بازرسان بهداشت و با دستور رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی در محل معدوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تأکید کرد: برخورد با عرضه کالاهای تقلبی و فاقد استاندارد بهصورت مستمر در قالب گشتهای مشترک ادامه دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه کالا، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.