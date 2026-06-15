سید محمد جمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به خسارات مالی و زیرساختی وارد شده به بخش‌های بهداشتی و درمانی کشور اشاره داشته و افزود: برآوردهای اولیه دفتر فنی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که مجموع آسیب‌های وارد شده به مراکز ساختمانی درمانی کشور حدود 18 هزار میلیارد ریال بوده است. رقمی که جبران آن نیازمند تخصیص فوری منابع از سوی دولت است تا روند بازسازی و بازگشت کامل مراکز به چرخه خدمت تسریع شود.

وی به خسارات و تلفات انسانی وارد شده در بخش‌های بهداشتی و درمانی کشور به دلیل وقوع جنگ رمضان اشاره کرده و ادامه داد: در جنگ مذکور 26 نفر از نیروهای انسانی کادر درمان به شهادت رسیدند. یاد و نام شهدای عرصه بهداشت و درمان به عنوان نماد ایثار در نظام سلامت ماندگار خواهد بود. در همین راستا، برنامه‌ای برای کاشت 26 نهال به یاد این شهدای والامقام در پارک لاله تهران توسط سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شده است.

بازگشت مراکز بهداشتی و درمانی آسیب‌دیده از جنگ نیازمند تأمین منابع مالی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجموع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: اگر چه وزارت بهداشت با استفاده از منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی، بخش قابل‌توجهی از مراکز بهداشتی و درمانی آسیب‌دیده به ویژه موارد با خسارات جزئی را ترمیم کرده و به مدار خدمت بازگردانده است، اما همچنان تعدادی از مراکز دولتی به صورت کامل فعال نشده‌اند.

جمالیان به وضعیت برخی بیمارستان‌ها اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بیمارستان‌هایی که آسیب جدی دیده بودند، تا حد زیادی بازسازی شده و بخش عمده‌ای از خدمات در آنها از سر گرفته شده است. هرچند برخی بخش‌ها هنوز به صورت کامل فعال نشده‌اند. در مقابل، معدودی از مراکز بهداشتی و درمانی همچنان خارج از چرخه خدمت قرار دارند که بازگشت آنها به جریان خدمت‌رسانی نیازمند تأمین منابع مالی و رفع موانع موجود است.

وی بر ضرورت و اهمیت تأمین مالی وزارت بهداشت تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: منابع این وزارتخانه باید در درجه نخست صرف تأمین دارو و تجهیزات شود. اما شرایط خاص ایجاد شده ناشی از وقوع جنگ رمضان در کشور موجب شده است تا بخشی از این منابع به بازسازی زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی اختصاص یابد. از این‌رو، حمایت دولت برای جبران این هزینه‌ها ضروری است تا اختلالی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.

بازتاب‌های بین‌المللی فعالیت‌های کادر بهداشت و درمان ایران در شرایط جنگی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجموع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به تجربه‌های به دست آمده از جنگ رمضان اشاره داشته و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنگ، نمایش توانمندی و تعهد مثال‌زدنی کادر بهداشت و درمان کشور بود. به گونه‌ای که صحنه‌هایی از ایثار و فداکاری این قشر بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت.

جمالیان به نمونه‌ای از فداکاری‌های انجام شده در جریان وقوع جنگ رمضان اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: در جریان یکی از حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، یک پرستار با وجود شرایط بحرانی، 3 نوزاد را از زیر آوار نجات داد. اقدامی که پس از انتشار تصاویر آن، واکنش‌های گسترده‌ای در جهان به همراه داشت. این رخداد جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای کادر بهداشت و درمان کشور ایران را به نمایش گذاشته است.

وی به تداوم فعالیت‌های درمانی در شرایط خاص روزهای وقوع جنگ رمضان اشاره داشته و اضافه کرد: در بسیاری از موارد، خدمات درمانی حتی در شرایط بمباران متوقف نشد و جراحی‌ها در اتاق‌های عمل ادامه یافت. همچنین نیروهای درمانی، خدماتی و حتی نگهبانی در برخی مراکز، پیش از رسیدن نیروهای امدادی، در عملیات امداد، آواربرداری و انتقال مجروحان مشارکت داشتند که این امر نشان‌دهنده روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری بالای آنان است.

ایستادگی کادر بهداشت و درمان در شرایط بحران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجموع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، گفت: کادر بهداشت و درمان کشور نه تنها از نظر علمی و تخصصی در سطح بالایی قرار دارند، بلکه از منظر اخلاق حرفه‌ای، تعهد و روحیه ایثار نیز نمونه‌ای کم‌نظیر محسوب می‌شوند. این فداکاری‌ها پیش از این نیز در دوران کرونا و اکنون در شرایط بحران نیز بار دیگر به اثبات رسیده است.

جمالیان به نقش مؤثر رسانه‌ها در تبیین اقدامات مجموعه بهداشت و درمان در سطح جامعه و آگاهی‌بخشی در این حوزه اشاره داشته و در این خصوص افزود: ضروری است جامعه و رسانه‌ها با حفظ این سرمایه اجتماعی ارزشمند، قدردان تلاش‌های کادر بهداشت و درمان باشند و اجازه ندهند برخی حواشی، جایگاه این قشر فداکار را تحت‌الشعاع قرار دهد. چرا که آنان همواره در خط مقدم حفظ جان شهروندان ایستاده‌اند و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

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