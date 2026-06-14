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رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان:

در اجرای پروژه‌های عمرانی، اولویت با پیمانکاران و مشاوران توانمند بومی گلستان است

در اجرای پروژه‌های عمرانی، اولویت با پیمانکاران و مشاوران توانمند بومی گلستان است
کد خبر : 1798878
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اختصاص منابع ملی به پیمانکاران استانی

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان گفت: کمیته برنامه‌ریزی و کمیته نظارت شهرستانی می‌توانند پروژه‌های هر شهرستان را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت مشاهده ایرادات فنی، این موارد را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کنند تا نواقص در حین اجرا برطرف شود.

به گزارش ایلنا از گلستان، قدرت الله عابدی اظهارکرد: اگر شرایط فراهم باشد، می‌توان با بهره‌گیری از کمیته‌های نظارت شهرستانی و استانی، کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها را ارتقا داد. 

وی تشکیل کمیته نظارت شهرستانی را اقدامی بی‌سابقه در سنوات گذشته دانست و گفت: این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق برای سایر استان‌ها مطرح شود. 

عابدی با اشاره به اعتبارات تخصیصی پروژه‌های عمرانی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۴۴۰ پروژه، بیش از ۱۲۰ همت اعتبار در سنوات گذشته لحاظ شده یا برای تجهیز و تکمیل پروژه‌ها در آینده مورد نیاز است. 

وی همچنین افزود: در سال ۱۴۰۵، بر اساس جدول ۱۰-ج، بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، در قانون بودجه نیز برای پروژه‌های ملی و ردیف‌های متفرقه، اعتبارات دیگری در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع منابع اعتباری پروژه‌های استان در سال ۱۴۰۴، شامل اعتبارات ملی، ردیف‌های داخلی، اعتبارات متفرقه و کمک‌های خیرین، بیش از ۲۸ همت بوده است؛ رقمی که بیانگر حجم بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی استان گلستان در حوزه اجرا، تجهیز و تکمیل پروژه‌هاست.

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