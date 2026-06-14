به گزارش ایلنا از گلستان، قدرت الله عابدی اظهارکرد: اگر شرایط فراهم باشد، می‌توان با بهره‌گیری از کمیته‌های نظارت شهرستانی و استانی، کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها را ارتقا داد.

وی تشکیل کمیته نظارت شهرستانی را اقدامی بی‌سابقه در سنوات گذشته دانست و گفت: این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق برای سایر استان‌ها مطرح شود.

عابدی با اشاره به اعتبارات تخصیصی پروژه‌های عمرانی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۴۴۰ پروژه، بیش از ۱۲۰ همت اعتبار در سنوات گذشته لحاظ شده یا برای تجهیز و تکمیل پروژه‌ها در آینده مورد نیاز است.

وی همچنین افزود: در سال ۱۴۰۵، بر اساس جدول ۱۰-ج، بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، در قانون بودجه نیز برای پروژه‌های ملی و ردیف‌های متفرقه، اعتبارات دیگری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع منابع اعتباری پروژه‌های استان در سال ۱۴۰۴، شامل اعتبارات ملی، ردیف‌های داخلی، اعتبارات متفرقه و کمک‌های خیرین، بیش از ۲۸ همت بوده است؛ رقمی که بیانگر حجم بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی استان گلستان در حوزه اجرا، تجهیز و تکمیل پروژه‌هاست.

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