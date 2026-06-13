به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب انصاری معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز با اعلام این خبر اظهار کرد: بارش‌های اخیر موجب انتقال رسوبات، نخاله‌ها و پسماندها به بستر مهرانه‌رود شده بود که در همین راستا عملیات لایروبی و پاکسازی به‌صورت ویژه و برنامه ریزی شده بصورت مداوم و دوره ای در حال اجرا است.

وی با اشاره به عبور این رودخانه از مناطق ۱، ۴، ۸ و ۱۰ افزود: با همکاری و هماهنگی این مناطق ، اکیپ‌های خدمات شهری با بهره‌گیری از ماشین‌آلات تخصصی نسبت به پاکسازی اساسی و لایروبی آن اقدام می کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز تصریح کرد: مهرانه‌رود به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی هدایت آب‌های سطحی در تبریز، نیازمند نگهداشت مستمر است و این اقدامات در راستای پیشگیری از آبگرفتگی‌های احتمالی، ارتقاء بهداشت عمومی و بهبود سیمای شهری در قالب طرح جامع تداوم خواهد داشت.

وی تأکید کرد: پایش مستمر وضعیت این رودخانه و اجرای برنامه‌های دوره‌ای لایروبی، از اولویت‌های مدیریت شهری به‌ویژه در فصول بارندگی است.

لایروبی ۴۲۰ تنی مهرانه‌رود طی یک هفته گذشته

همچنین سیدرضا هاشمی، شهردار منطقه ۴ تبریز نیز از اجرای مستمر عملیات لایروبی مکانیزه مهرانه‌رود و لایروبی ۴۲۰ تنی طی یک هفته گذشته خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: در راستای حفظ بهداشت محیط، جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت منظر شهری، عملیات لایروبی و پاکسازی مهرانه‌رود به‌صورت مستمر توسط عوامل خدمات شهری منطقه در حال انجام است.

سیدرضا هاشمی، افزود: طی یک هفته گذشته، ۴۲۰ تن لجن، گل‌ولای و رسوبات انباشته‌شده از بستر مهرانه‌رود جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال یافته است.

هاشمی با اشاره به اهمیت نگهداری و پاکسازی مستمر این آبراهه شهری اظهار داشت: لایروبی منظم مهرانه‌رود علاوه بر تسهیل جریان آب و جلوگیری از انسداد مسیر، نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌های محیطی، پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و بهبود سیمای شهری ایفا می‌کند.

شهردار منطقه ۴ تبریز خاطرنشان کرد: این منطقه با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیزه، عملیات پاکسازی، لایروبی و نگهداری مهرانه‌رود را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خدمات شهری به‌صورت مستمر در دستور کار دارد.

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