مدیرکل بهزیستی استان خبرداد؛
۸۰۰ کودک کار زیر چتر بهزیستی فارس/دستفروشی در صدر مشاغل کودکان
مدیرکل بهزیستی فارس با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه کودکان کار گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۰۲ کودک کار در مراکز تحت پوشش پذیرش شده و از خدمات مراکز نگهداری و روزانه کودکان کار و خیابان بهرهمند شدهاند.
وی با تأکید بر رویکرد خانوادهمحور بهزیستی اظهار داشت: در همین بازه زمانی، ۱۴۱ کودک پس از طی مراحل مددکاری و مداخلات تخصصی، به کانون خانواده بازگردانده شدهاند. همچنین مجموعهای از خدمات حمایتی و توانمندسازی برای این کودکان ارائه شده که شامل ۶۳ مورد خدمات آموزشی، تعمیر منزل، تأمین ودیعه مسکن و تهیه لوازم ضروری زندگی بوده است.
مدیرکل بهزیستی فارس در پایان با اشاره به چالشهای موجود، بر ضرورت جرمانگاری کار کودک در سطح کلان و افزایش آگاهی عمومی از طریق ابزارهای فرهنگی و رسانهای از جمله بیلبوردهای شهری تأکید کرد و خواستار همکاری مؤثرتر دستگاههای عضو کمیته ساماندهی برای مقابله و ریشهکنی این آسیب اجتماعی شد.