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مدیرکل بهزیستی استان خبرداد؛

۸۰۰ کودک کار زیر چتر بهزیستی فارس/دست‌فروشی در صدر مشاغل کودکان

۸۰۰ کودک کار زیر چتر بهزیستی فارس/دست‌فروشی در صدر مشاغل کودکان
کد خبر : 1798081
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مدیرکل بهزیستی فارس با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه کودکان کار گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۰۲ کودک کار در مراکز تحت پوشش پذیرش شده و از خدمات مراکز نگهداری و روزانه کودکان کار و خیابان بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش ایلنا، حمید گودرزی با ارائه جزئیات آماری افزود: از مجموع این کودکان، ۵۶۴ نفر پسر و ۲۳۸ نفر دختر هستند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین بازه سنی درگیر با پدیده کار، کودکان ۶ تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی) با ۳۷۷ مورد بوده است. در میان انواع فعالیت‌های شغلی، «دست‌فروشی» با ۴۵۵ مورد، شایع‌ترین نوع کار در میان این کودکان گزارش شده است.

وی با تأکید بر رویکرد خانواده‌محور بهزیستی اظهار داشت: در همین بازه زمانی، ۱۴۱ کودک پس از طی مراحل مددکاری و مداخلات تخصصی، به کانون خانواده بازگردانده شده‌اند. همچنین مجموعه‌ای از خدمات حمایتی و توانمندسازی برای این کودکان ارائه شده که شامل ۶۳ مورد خدمات آموزشی، تعمیر منزل، تأمین ودیعه مسکن و تهیه لوازم ضروری زندگی بوده است.

مدیرکل بهزیستی فارس در پایان با اشاره به چالش‌های موجود، بر ضرورت جرم‌انگاری کار کودک در سطح کلان و افزایش آگاهی عمومی از طریق ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای از جمله بیلبوردهای شهری تأکید کرد و خواستار همکاری مؤثرتر دستگاه‌های عضو کمیته ساماندهی برای مقابله و ریشه‌کنی این آسیب اجتماعی شد.

 

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