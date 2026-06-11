میزان تخصیص ارزش افزوده با جمعیت عشایر استان قزوین تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید ابیت ظهر امروز در جلسه شورای عشایری استان با ارائه آماری از ظرفیت‌های موجود گفت که جامعه عشایری قزوین متشکل از پنج ایل مستقل شامل ایل‌های شاهسوند، شاهشوند بغدادی، چموشگزگ، افشار، کلکوهی، کلهر و همچنین طوایف مستقلی همچون جلالوند، رشوند، کرمانی، تات، غیاثوند، درویشوند چگینی، گودرزوند چگینی، مافی، مالمیر و جلیوند در قالب 64 طایفه نقش بی‌بدیلی در تولید محصولات دامی و لبنی استان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به آمار تولید سالانه این جامعه کوچ‌رو اظهار کرد: عشایر استان قزوین با داشتن ‌یک‌هزار و 700 رأس دام سبک و 350 رأس دام سنگین، سالانه سه هزار و 334 تن گوشت، دو هزار و 515 تن شیر، 498 تن ماست و فرآورده‌های لبنی، 366 تن پنیر و 498 تن محصولات مرتبط با خود مصرفی و تازه‌خوری را روانه بازار می‌کنند که سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

رئیس اداره امور عشایر استان در ادامه به مهم‌ترین مطالبات و چالش‌های فراروی جامعه عشایری استان پرداخت و تصریح کرد: عشایر قزوین انتظار دارند ابتدا وضعیت حقوقی چشمه‌های مورد استفاده آن‌ها تعیین تکلیف شود و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی از اعتبارات ارزش افزوده –که در حال حاضر فقط 418 خانوار از آن برخوردار هستند– استفاده شود.

ابیت همچنین خواستار واگذاری اعتبارات مناطق فاقد دهیاری در نواحی عشایری به این اداره به منظور اجرای طرح‌های عمرانی شد و تصریح کرد: در حال حاضر 1620 خانوار عشایری داریم، اما به اندازه 418 خانواره عشایر عوارض مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنیم.

وی بازنگری در پروانه‌های چرا توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اعمال محدودیت در توسعه باغات را از دیگر خواسته‌های جدی عشایر برشمرد و گفت: باید امکان استفاده عشایر از مراتع فاقد دام در سراسر استان فراهم شود.

مدیر امور عشایر استان قزوین با هشدار نسبت به دست‌اندازی به مراتع و ایل‌راه‌های عشایری در پی توسعه کشت گندم، واحدهای دامداری صنعتی و مرغداری‌ها خواستار توقف این روند شد.

ابیت در بخش دیگری از سخنان خود به معضل تأمین آرد، سوخت و سیلندر گاز مورد نیاز عشایر اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف فوری این اقلام اساسی شد.

وی در پایان بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن فعال در مراتع استان در قبال عشایر تأکید کرد و یادآور شد: در صورت رفع این 11 مانع اساسی جامعه عشایری قزوین با انگیزه‌تر از گذشته مسیر جهش تولید را طی خواهد کرد.

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