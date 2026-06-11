پیشبینی تولید۶۵۰هزار تن گندم در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با پیشبینی تولید بیش از ۶۵۰ هزار تن گندم در استان، از آغاز رسمی عملیات خرید تضمینی گندم و دانه روغنی کلزا در مناطق گرمسیری و شهرستان خداآفرین خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مراکز خرید تضمینی محصولات استراتژیک، اظهار داشت: مطابق برنامهریزیهای انجام شده، ایستگاههای خرید تضمینی در شهرستانهای پیشرو فعالیت خود را آغاز کردهاند و تمامی مراکز خرید دولتی، سیلوها و مراکز تعاون روستایی در سراسر استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه گندم در تامین امنیت غذایی استان افزود: در آذربایجان شرقی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که از این میزان، بیش از ۹۰۰ هزار هکتار زیر کشت است و بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار آن به کشت گندم اختصاص یافته است.
نرخ خرید تضمینی گندم و کلزا
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص قیمتهای مصوب دولتی توضیح داد: براساس دستورالعمل ابلاغی، قیمت پایه هر کیلوگرم گندم معمولی با ۳ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیرمفید، ۲۹۵ هزار ریال تعیین شده است که با تخصیص ۲۰۰ هزار ریال مشوق و جایزه تحویل، قیمت نهایی پرداختی به کشاورزان به ۴۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم میرسد.
شفیعی همچنین به اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی در کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد و گفت: خرید تضمینی کلزا نیز با هدف حمایت از تنوع کشت و پایداری تولید با جدیت در حال انجام است.
وی تصریح کرد:قیمت توافقی خرید این محصول در سال جاری حداقل ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بهازای هر کیلوگرم با ۱۰ درصد رطوبت و ۲ درصد ناخالصی تعیین شده است.
وی از کشاورزان خواست تا به منظور کوتاه کردن دست واسطهها و بهرهمندی از حمایتهای دولتی، محصولات خود را صرفاً به مراکز خرید مجاز تحویل دهند.
شفیعی افزود: هماهنگیهای لازم با بانکهای عامل صورت گرفته تا مطالبات کشاورزان پس از ثبت در سامانه پهنهبندی، در کوتاهترین زمان ممکن واریز شود.
بهرهبرداری از ۴۷ پروژه کشاورزی و چالشهای پیشروی تولیدکنندگان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۴۷ پروژه در سطح استان همزمان با هفته کشاورزی خبر داد و بیان کرد: توسعه زیرساختهای آب و خاک به ویژه در شهرستان خداآفرین در دستور کار است که در این راستا سه پروژه پمپاژ آب و افزایش ظرفیت پمپاژ ایستگاه ابراهیم سمیع در حال پیگیری است.
شفیعی با اشاره به چالشهای اقتصادی بخش کشاورزی در یک سال گذشته تصریح کرد: اجرای طرحهای اصلاح اقتصادی، افزایش ۵ برابری قیمت نهادههای کشاورزی و عدم تخصیص تسهیلات کافی از سوی بانکها به بخش کشاورزی از جمله مهمترین موانع تولیدکنندگان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود فشار مضاعف تقاضا در ایام خاص نظیر تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان، استمرار فعالیت و همت کشاورزان موجب شد تا نیاز غذایی استان به طور کامل تامین گردد.
وی تصریح کرد:امید است با میانگین ۳۰۰ میلیمتری بارندگی سالانه در استان و تداوم توسعه زیرساختها، مسیر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هموارتر شود.