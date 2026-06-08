مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:
اجرای فراگیر طرح سنجش سلامت روان در قزوین
مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد خانوادهمحوری در تمامی برنامههای حمایتی و پیشگیرانه، از اجرای فراگیر طرح سنجش سلامت روان در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، زهرا غلامرضایی با اشاره به اهمیت سلامت روان به عنوان زیربنای یک جامعه پویا گفت: بهزیستی در سال جاری بر ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری هوشمندانه از بروز آسیبهای روانی و معلولیتها متمرکز است.
وی در ادامه با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، تصریح کرد: طرح سنجش سلامت روان با هدف شناسایی زودهنگام مخاطرات و ارتقای تابآوری خانوادهها به صورت جدی پیگیری میشود.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: اعتقاد داریم که ورود بههنگام و علمی به مقوله سلامت روان، علاوه بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان، هزینههای ناشی از مداخلات پرهزینه در مراحل حاد آسیبهای اجتماعی را به حداقل میرساند.
وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این طرح، خاطرنشان کرد: اولویت ما حفظ سلامت جسمی و روانی جامعه است؛ لذا تمامی ظرفیتهای موجود را برای دسترسی آسان مردم به خدمات سنجش سلامت و مشاورههای تخصصی به کار خواهیم گرفت.
غلامرضایی در پایان یادآور شد: توانمندسازی خانوادهها و گسترش چتر حمایتی مبتنی بر پیشگیری، راهبردی است که میتواند بسترساز کاهش چشمگیر آسیبهای اجتماعی در سطح استان باشد و این موضوع با جدیت تمام در دستور کار تمامی حوزههای تخصصی بهزیستی استان قرار دارد.