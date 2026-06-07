سقف وام ودیعه مسکن مستأجران در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعملهای جدید وزارت راه و شهرسازی، مبلغ این وام در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیداحسان حسینی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاوت مبلغ وام بر اساس محل سکونت متقاضیان اظهار داشت: سقف این تسهیلات در شهرکرد ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرستانهای استان ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.
وی با بیان شرایط دریافت وام افزود: متقاضیان باید متأهل و سرپرست خانوار باشند، همچنین برای افراد مجرد، شرط سنی برای زنان بالای ۳۵ سال و برای مردان بالای ۴۵ سال در نظر گرفته شده است.
حسینی داشتن اجارهنامه رسمی یا ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری را از الزامات اصلی دریافت این وام دانست و تصریح کرد: نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت آن ۶۰ ماهه (۵ سال) است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند از طریق سامانه اینترنتی https://saman.mrud.ir/ ثبتنام کنند و پس از تأیید اولیه، برای تشکیل پرونده به شعب بانکهای عامل معرفی خواهند شد.