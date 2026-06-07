سقف وام ودیعه مسکن مستأجران در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیداحسان حسینی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاوت مبلغ وام بر اساس محل سکونت متقاضیان اظهار داشت: سقف این تسهیلات در شهرکرد ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرستان‌های استان ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.

وی با بیان شرایط دریافت وام افزود: متقاضیان باید متأهل و سرپرست خانوار باشند، همچنین برای افراد مجرد، شرط سنی برای زنان بالای ۳۵ سال و برای مردان بالای ۴۵ سال در نظر گرفته شده است.

حسینی داشتن اجاره‌نامه رسمی یا ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری را از الزامات اصلی دریافت این وام دانست و تصریح کرد: نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت آن ۶۰ ماهه (۵ سال) است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی https://saman.mrud.ir/ ثبت‌نام کنند و پس از تأیید اولیه، برای تشکیل پرونده به شعب بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.

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