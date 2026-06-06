افزایش فوتیهای تصادفات در خوزستان؛ ۱۲۴۵ نفر در سال ۱۴۰۴ جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان از ثبت هزار و ۲۴۵ فوتی ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: شمار جانباختگان تصادفات در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۰۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید فرزاد حسینی امروز شنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۴۱۵ مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی در استان خوزستان ثبت شده است.
وی افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۱۰ نفر بوده، رشد ۰.۰۳ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به آمار فوتیهای حوادث رانندگی گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع هزار و ۲۴۵ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست دادند.
حسینی ادامه داد: تعداد جانباختگان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هزار و ۲۳۲ نفر گزارش شده بود، ۱.۰۶ درصد افزایش داشته است.