به گزارش ایلنا از خوزستان، سید فرزاد حسینی امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۴۱۵ مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی در استان خوزستان ثبت شده است.

وی افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۱۰ نفر بوده، رشد ۰.۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به آمار فوتی‌های حوادث رانندگی گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع هزار و ۲۴۵ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست دادند.

حسینی ادامه داد: تعداد جان‌باختگان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هزار و ۲۳۲ نفر گزارش شده بود، ۱.۰۶ درصد افزایش داشته است.

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