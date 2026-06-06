خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش فوتی‌های تصادفات در خوزستان؛ ۱۲۴۵ نفر در سال ۱۴۰۴ جان باختند

افزایش فوتی‌های تصادفات در خوزستان؛ ۱۲۴۵ نفر در سال ۱۴۰۴ جان باختند
کد خبر : 1794849
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان از ثبت هزار و ۲۴۵ فوتی ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: شمار جان‌باختگان تصادفات در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۰۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید فرزاد حسینی امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۴۱۵ مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی در استان خوزستان ثبت شده است.

وی افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۱۰ نفر بوده، رشد ۰.۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به آمار فوتی‌های حوادث رانندگی گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع هزار و ۲۴۵ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست دادند.

حسینی ادامه داد: تعداد جان‌باختگان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هزار و ۲۳۲ نفر گزارش شده بود، ۱.۰۶ درصد افزایش داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی