به گزارش ایلنا از اصفهان، هم‌زمان با جاری‌شدن دوباره آب در زاینده‌رود و جان گرفتن قلب تاریخی نصف جهان، اصفهان با مجموعه‌ای از تخفیف‌های ویژه در بخش اقامت و گردشگری، به یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین مقاصد سفر در کشور تبدیل شده است.

بازگشت آب به بستر زاینده‌رود، بار دیگر شور و نشاط را به خیابان‌ها، پل‌های تاریخی و فضاهای گردشگری اصفهان بازگردانده و شرایطی کم‌نظیر برای سفر به این شهر تاریخی فراهم کرده است.

در همین راستا، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان از هم‌وطنان دعوت کرده تا از این فرصت ویژه برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان استفاده کنند.وی با اشاره به آمادگی کامل استان برای میزبانی از گردشگران افزود: «جاری‌شدن آب در زاینده‌رود، جلوه‌ای متفاوت به اصفهان بخشیده است. علاوه بر زیبایی‌های کم‌نظیر شهر، هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی و مراکز گردشگری نیز با تخفیف‌های ویژه و بسته‌های تشویقی آماده پذیرایی از مسافران هستند.»

به گفته جمالی نژاد، دستگاه‌های خدمات‌رسان و فعالان حوزه گردشگری باهدف تسهیل سفر خانواده‌ها، شرایط مناسبی را برای اقامت و بازدید گردشگران فراهم کرده‌اند تا علاقه‌مندان بتوانند با هزینه‌ای مناسب، سفری خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

این روزها محور تاریخی زاینده‌رود از سی‌وسه‌پل تا پل خواجو، میزبان چشم‌اندازهایی است که سال‌ها در خاطره گردشگران ایرانی و خارجی ماندگار شده است. انعکاس نور بر آب، حضور خانواده‌ها در حاشیه رودخانه و جان گرفتن دوباره فضاهای شهری، حال و هوایی متفاوت به اصفهان بخشیده است.

فعالان صنعت گردشگری معتقدند هم‌زمانی بازگشت آب به زاینده‌رود با ارائه تخفیف‌های ویژه در مراکز اقامتی و گردشگری، می‌تواند موج تازه‌ای از سفرهای داخلی را به سمت اصفهان هدایت کند؛ فرصتی که هم برای گردشگران مقرون‌به‌صرفه است و هم به رونق اقتصاد گردشگری استان کمک خواهد کرد.

اکنون اصفهان با زاینده‌رودی جاری، جاذبه‌هایی کم‌نظیر و تخفیف‌های ویژه سفر، آماده استقبال از مسافرانی است که می‌خواهند با هزینه‌ای مناسب، یکی از زیباترین چهره‌های نصف جهان را از نزدیک تماشا کنند.

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