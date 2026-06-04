به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان‌محمدی در مراسم خشت‌گذاری 8 مدرسه شجره طیبه رضوی (آغاز احداث مدرسه شاهد امام رضا) در شهرستان خمین، افزود: از این تعداد، 16 مدرسه از جمله مدرسه شاهد امام رضا شهرستان خمین دچار اصابت مستقیم شده و نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی کامل هستند.

وی به اهداف اصلی دشمن برای هدف قرار دادن مراکز علمی و آموزشی اختلال در نظام آموزشی کشور اشاره کرده و ادامه داد: دشمن مراکز علمی و آموزشی را هدف گرفت تا چرخه آموزش کشور دچار اختلال شود. اما شهروندان و خیرین با حضور گسترده و بی‌وقفه، اجازه ندادند حتی یک روز آموزش تعطیل شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مشارکت گسترده نهادهای مردمی و مذهبی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: آستان قدس رضوی ساخت 8 مدرسه در 8 نقطه کشور را به نام شجره طیبه رضوی تقبل کرده است. یکی از این مدارس در شهرستان خمین احداث و بهره‌برداری خواهد شد.

خان‌محمدی تصریح کرد: همچنین عتبه مقدس امام حسین (ع) یک مدرسه، مردم کشور ترکیه یک مدرسه، دفتر آیت‌الله حکیم یک مدرسه و آیت‌الله نورمفیدی نیز ساخت یک مدرسه را برعهده گرفته‌اند. همچنین شهروندان عزیز کشور ایران نیز در یک پویش ملی، ساخت یک مدرسه را به نام «ایران» آغاز کردند.

وی به فعالیت‌های خیرخواهانه شهروندان، خیران و مسئولان محلی و کشوری در احداث و بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرده و بیان داشت: از خیر خوزستانی که سامانه سرمایشی 2 مدرسه در شهرستان میناب را تأمین کرد گرفته تا کارگر معدنی که یک ماه حقوق اندک خود را اهداء کرد، همه پای کار آمدند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به رشادت‌ها و ایثارگری‌های دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه میناب اشاره داشته و تأکید کرد: در فضایی کمتر از 1000 متر، شهید دانش‌آموز، جانباز، مفقودالاثر و 26 معلم شهید داریم. این بزرگ‌ترین افتخار کشور است و روایت این فداکاری‌ها باید زنده بماند.

خان‌محمدی به اقداماتی برای زنده نگهداشتن یاد شهدای مدرسه میناب اشاره کرده و ابراز داشت: رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز اعلام کرده است که 168 فضای آموزشی در سراسر کشور به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری یا احداث خواهد شد. این اقدام نماد عزم ملی برای پیشرفت کشور است.

وی از اصحاب رسانه، خیرین، گروه‌های جهادی و مردم سراسر کشور قدردانی خود را نسبت به احداث و بازسازی مدارس و فضاهای علمی و آموزشی آسیب‌دیده از جنگ ابراز داشته و اضافه کرد: در این راستا با برنامه‌ریزی‌های دقیق، تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا مدارس آسیب‌دیده طبق زمان‌بندی تحویل شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سال گذشته با ظرفیت حدود 7800 پروژه آغاز شده است که 2400 پروژه مهر ماه سال گذشته تحویل شد. در صورتی که شرایط خاصی در کشور به وجود نیاید عمده این پروژه‌ها تا مهرماه سال جاری تحویل خواهد شد.

خان‌محمدی افزود: مجموع پیشرفت فرایندی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور حدود 66 درصد برآورد شده است. بخشی از منابع این حوزه صرف مدارس آسیب‌دیده از جنگ می‌شود. چرا که 16 مدرسه تخریب شده بر اثر وقوع جنگ رمضان و حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در اولویت قرار دارند.

انتهای پیام/