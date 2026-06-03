زمینگیر شدن سارق قطعات و محتویات خودرو در شهرستان اراک
فرمانده انتظامی شهرستان اراک به دستگیری سارق قطعات خودرو اشاره کرده و گفت: در عملیات مأموران انتظامی کلانتری 11 این شهرستان یک دستگیری سارق قطعات خودرو در این شهرستان دستگیر شد. متهم به 29 فقره سرقت اعتراف کرده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عزیزیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران کلانتری 11 شهرستان اراک با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی سارق سابقهداری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در بک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی ادامه داد: متهم دستگر شده به 29 فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرده است. در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد. بخشی از اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان شده است. متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.