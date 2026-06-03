به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عزیزیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران کلانتری 11 شهرستان اراک با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی سارق سابقه‌داری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در بک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم دستگر شده به 29 فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرده است. در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد. بخشی از اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان شده است. متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

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