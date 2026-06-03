ایلنا گزارش میدهد؛
وضعیت نان در ارومیه؛ از افزایش قیمت تا افت کیفیت/ یک مسئول: قیمت نان افزایش نیافته است
نان، به عنوان یکی از اساسیترین اقلام مصرفی، همواره از جایگاهی ممتاز در تار و پود فرهنگ و اقتصاد ایران برخوردار بوده و نمادی از “ضمانت غذایی” و “برکت خانوار” به شمار میرود. با این حال، در ماه های اخیر، کیفیت نان در ارومیه افول چشمگیر داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نان در سبد خانوار، یکی از اصلی ترین کالاها است و به عنوان مهمترین غذایی مصرفی مردم محسوب و این فرآورده همواره بیشترین سهم را در هرم غذایی و بخش جدایی ناپذیر سفره ها و نقش عمدهای در سفره خانواده ها را داشته و دارد، اما در حال حاضر کیفیت نان تولید شده مطلوب نیست و بخش زیادی از آن به ضایعات تبدیل می شود.
گلایه شهروندان از پایین بودن کیفیت پخت نان در بسیاری از نانواییها، موجب شده است که خواستار نظارت بیشتر بر امر پخت و کیفیت نان شوند.
کیفیت پایین موجب دور ریز نان شده است
یکی از شهروندان ارومیه در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: نان پخت شده در نانوایی های ما ماندگاری ندارد و فقط می توان آن را به شکل تازه مصرف کرد و با توجه به این که تعداد اعضای خانواده ما زیاد است خرید روزانه نان برای ما مشکل و دشوار است.
وزن چانه ها کاهش یافته است
شهروند دیگری در این خصوص توضیح داد: وزن چانهها و اندازه نان به لحاظ کمی کاهش یافته است و کیفیت پایین نان موجب شده که بخش زیادی از نانهای تولیدی روزانه دور ریخته شود.
افزایش قیمت نان آزاد پز و کیفیت پایین
این شهروند، کم شدن حجم و سوختگی نان از سوی نانوایان را موجب ناخشنودی مردم دانست و گفت: کیفیت نانوایی های آزاد پز هم زیاد تعریفی ندارد با اینکه قیمت نان آزاد پز چند برابر است ولی کیفیت آن تعریفی ندارد.
نانواییها حق کاهش وزن نان را ندارند
جواد نجفیان، رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه گفت: طبق مصوبه کارگروه آرد و نان استان، وزن هر قرص نان لواش باید ۸۰ گرم و قیمت آن ۸۰۰ تومان تعیین شده بنابراین هیچ نانوایی حق کاهش وزن نان را ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام میگیرد.
رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه افزایش هزینههای نانواییها را یکی از مشکلات اصلی این واحدهای صنفی عنوان کرد و گفت: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران و نیز هزینههای بیمه، نانواییها را با چالش جدی مواجه کرده است.
قیمت نان افزایش نیافته است
نجفیان، با توجه به افزایش قیمت برخی مواد اولیه از جمله روغن، تخممرغ و شکر، قیمت نانروغنی در واحدهای صنف و صنعت«آزاد پز» تغییر یافته است.
رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه با تأکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در سایر انواع نان اعمال نشده است گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند با سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند.
نجفیان از بازرسی های روزانه از نانوایی ها خبر داد و گفت: در رابطه با قیمت نان سامانه «نانینو» بهگونهای طراحی شده که هرگونه تغییر قیمت در آن ثبت و قابلمشاهده است و مردم نیز میتوانند قیمتها را در این سامانه مشاهده کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نانوایی ها به کارت خوان های هوشمند مجهز هستند که به سامانه «نانینو» متصل است دریافت وجه خارج از چارچوب سامانه امکانپذیر نیست.
رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ارومیه، ادامه داد: در حال حاضر ۷۲۴ واحد نانوایی لواش در ارومیه و مناطق اطراف مشغول فعالیت هستند که گشت های روزانه جهت بازرسی کیفیت و قیمت نان از این نانوایی ها انجام می شود.