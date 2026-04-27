اغلب شهرهای استان زنجان فاقد مدیریت اصولی پسماندهای شهری هستند / زنجان با 2 مقوله پسماند روزانه و صنعتی مواجه است

به گزارش ایلنا، سید رضا موسوی مشکینی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان زنجان، افزود: این استان با 2 مقوله پسماند روزانه و صنعتی مواجه است. پسماندهای روزانه با سازوکارهای تعریف شده به صورت کنترل شده در اراضی سر دهات، مدیریت می‌شود و نظارت‌های لازم بر روی آنها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای بی‌خطرسازی پسماندهای بیمارستانی مدیریت اصولی انجام می‌شود و سپس به سایت مهتر منتقل می‌گردد. طرح مدیریت پسماند برای پردازش در سایت مهتر در کارگروه مدیریت پسماند شهری در حال انجام است. با راه‌اندازی خط جدید، بخشی از مشکلات مدیریت پسماند زنجان برطرف خواهد شد.

دپوی 10 میلیون تنی پسماند روی در استان زنجان

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان به دپوی 10 میلیون تنی پسماند روی در شهرک صنعتی استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: مدیریت این نوع پسماند چند سال پیش به شرکتی واگذار شد تا به عنوان ماده اولیه در اختیار واحدهای روی قرار بگیرد. اما فروش و واگذاری طبق پیش‌بینی‌ها انجام نشده است.

موسوی مشکینی به برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مدیریت پسماند روی اشاره داشته و تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌ها قرار بود سالی یک میلیون تن پسماند روی جابجا شود و در اختیار واحدهای فعال در حوزه روی قرار گیرد، اما انجام نشده است. پشت پرده این موضوع، دلیل اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد که به آن ورود نمی‌کنیم.

وی بیان داشت: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان، نظارت مستمر بر وضعیت دپوی پسماند روی دارد. بر این اساس برنامه پایشی و بازدید از این نوع پسماندها با جدیت در حال انجام است. وضعیت پراکنشی و نحوه برداشت باید در چارچوب‌هایی باشد که در این راستا اخطارهای لازم به شرکت مورد نظر داده شده است.

ملاک در خصوص وضعیت پسماندها قانون فعلی است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان تأکید کرد: حوزه محیط‌زیست در این استان نظارت‌های خود را انجام می‌دهد و اخطارها را صادر می‌کند. تلاش می‌کنیم از ظرفیت کارگروه پسماند استان به نحو مطلوب استفاده شود. این کارگروه در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران تشکیل می‌گردد و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

موسوی مشکینی به قانون مدیریت پسماند اشاره کرده و ابراز داشت: قانون مدیریت پسماند در سال 1383 مصوب شده و مجدداً در حال بازبینی است. قانون مدیریت پسماند ‌جامع بوده و به ‌مجلس پیشنهاد شده است که امیدواریم به زودی رسیدگی، تصویب و ابلاغ شود. ملاک در خصوص وضعیت پسماندها، قانون فعلی است.

