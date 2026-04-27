هفتاد و پنجمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز؛
مرمت مساجد بافت تاریخی شیراز، احیای قلب گردشگری شهر است/ شهردار: در هیچ شرایطی، حتی در جنگ، پروژههای شهری تعطیل نشدهاند
هفتاد و پنجمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز و آیین افتتاح و بهره برداری همزمان از ۲۱ مسجد احیا شده در بافت تاریخی فرهنگی بعد از ظهر امروز ۷ اردیبهشت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری شیراز در اجرای پروژههای مرتبط با بافت تاریخی، این اقدامات را گامی مهم و حیاتی در راستای احیای قلب گردشگری این شهر دانست.
مهدی پارسایی با ابلاغ پیام تقدیر مسئولان استانی به شهردار شیراز و اعضای شورای شهر، اظهار داشت: اجرای این پروژه بزرگ در بافت تاریخی شیراز، که بهعنوان قلب گردشگری شهر شناخته میشود، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
پارسایی همچنین از انتخاب زمان مناسب برای رونمایی و افتتاح این پروژهها در دهه کرامت قدردانی کرد و افزود: این اقدام، بهویژه با توجه به نزدیکی به روز شیراز، نشاندهنده نگاه دقیق و برنامهریزیشده مدیریت شهری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسجد طاهریه و پیشینه تاریخی آن، به روایتهایی از مرمت و بازسازی این مسجد در دورههای گذشته پرداخت و بیان کرد: بر اساس شواهد تاریخی، این مسجد پس از تخریب، بار دیگر در دورههای بعدی احیا شده و حتی در گزارشهای تاریخی به بازسازی آن اشاره شده است؛ موضوعی که نشاندهنده جایگاه مهم مساجد در حافظه تاریخی شهر شیراز است.
معاون استاندار فارس با تأکید بر اهمیت ثبت و ماندگارسازی چنین اقدامات و پروژههایی گفت: احیای مساجد تاریخی، از جمله اقداماتی است که باید بهصورت مستند ثبت شود تا ارزشهای آن برای نسلهای آینده حفظ شود.
پارسایی با اشاره به جایگاه مسجد جامع عتیق شیراز، خاطرنشان کرد: این مسجد یکی از نخستین مساجد ساختهشده در ایران است و از نظر معماری، الگویی برگرفته از مسجدالنبی (ص) محسوب میشود؛ بهگونهای که ساختار شبستانی آن تا سالها بهعنوان الگوی رایج در معماری مساجد شیراز مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ویژگیهای معماری مسجد جامع عتیق، از جمله نداشتن گنبد در بسیاری از مساجد تاریخی شیراز، ریشه در همین الگو دارد و این موضوع، اهمیت این بنا را در تاریخ معماری ایران دوچندان میکند.
پارسایی با بیان اینکه این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران ایفا کند، تصریح کرد: ویژگیهای تاریخی و فرهنگی این مسجد و دیگر بناهای مشابه، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند بهطور جدی در حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر احیا، اظهار داشت: مرمت مساجد باید در ادامه به احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آنها منجر شود تا این اماکن بار دیگر بهعنوان قلب تپنده محلات تاریخی ایفای نقش کنند.
معاون استاندار فارس افزود: مسجد جامع عتیق برای مردم شیراز یادآور شخصیتهایی همچون شهید آیتالله دستغیب است و فعالیتهای فرهنگی و دینی در این اماکن باید تقویت شود تا نقش تاریخی آنها در جامعه تداوم یابد.
پارسایی ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، این مجموعهها بتوانند همانند گذشته نقش مؤثر خود را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ایفا کنند.
شیراز در افق ۱۴۰۴ با رویکرد مسجدمحوری و محلهمحوری پیش میرود
شهردار شیراز با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در منظومه فرهنگی و مذهبی کشور، این شهر را واجد مسئولیتی سنگین در قبال هویت تاریخی، دینی و تمدنی خود دانست و تأکید کرد: عنوان «سومین حرم اهل بیت(ع)» نشاندهنده ظرفیتهای عمیق این شهر در حوزه دین، هنر و حماسه است.
محمدحسن اسدی با یادآوری سفر رهبر فقید انقلاب به شیراز در حدود ۱۸ سال پیش، افزود: در شورای ششم شهر شیراز، پس از سالها، سند «سومین حرم اهل بیت(ع)» رونمایی شد که این اقدام با همراهی و تلاش اعضای شورا، بهویژه رئیس شورای شهر، به سرانجام رسید.
شهردار شیراز با بیان اینکه مدیریت شهری با رویکردی برنامهمحور، افق شیراز ۱۴۰۴ را ترسیم کرده است، اظهار داشت: این چشمانداز با هدف ایجاد تحول اساسی در ساختار شهری دنبال میشود و بیتردید شیراز امروز با گذشته خود قابل مقایسه نیست.
اسدی با اشاره به اجرای پروژههای متعدد عمرانی در سطح شهر گفت: در اردیبهشتماه، که از آن به عنوان «اردیبهشت جادویی شیراز» یاد میشود، چندین ابرپروژه در حوزههای مختلف از جمله احیای مجموعه زندیه و پروژههای عمرانی در مناطق مختلف به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه بازآفرینی شهری و توسعه زیرساختها اشاره کرد و افزود: اتصال خطوط مترو، توسعه مسیرهای دسترسی به حرم مطهر و تعیین تکلیف محدودههای مصوب شهری از جمله اقدامات مهمی است که با همکاری دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
شهردار شیراز با تأکید بر رویکرد «مسجدمحوری» در مدیریت شهری بیان کرد: تاکنون دهها پروژه مرتبط با بازسازی و احیای مساجد در سطح شهر اجرا شده و این روند همچنان ادامه دارد؛ چراکه مساجد علاوه بر کارکرد دینی، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی ایفا میکنند.
اسدی با بیان اینکه توسعه گردشگری نیز بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اماکن تاریخی و مذهبی شیراز باید با ایجاد پیوستهای گردشگری، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: مدیریت شهری تلاش کرده است با پرهیز از ورود به حاشیهها، تمرکز خود را بر اجرای پروژهها و خدمترسانی به شهروندان معطوف کند و در این مسیر، همکاری شورای شهر نقش مهمی داشته است.
شهردار شیراز با اشاره به عملکرد این کلانشهر در سطح ملی خاطرنشان کرد: در میان بیش از دو هزار و ۴۵۰ شهرداری کشور، شهرداری شیراز به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی برتر مورد تقدیر قرار گرفته که نشاندهنده نظم، انضباط و برنامهریزی دقیق در این مجموعه است.
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت سایر دستگاههای اجرایی در توسعه زیرساختهای فرهنگی، گفت: توسعه و تجهیز اماکن مذهبی و تاریخی، تنها وظیفه شهرداری نیست و نیازمند همراهی همه نهادهای مسئول است.
وی با تأکید بر تداوم خدمترسانی در همه شرایط اظهار داشت: حتی در شرایط سخت نیز پروژههای شهری متوقف نشده و خدماترسانی به شهروندان با قوت ادامه دارد و مدیریت شهری با اطمینان مسیر توسعه را دنبال میکند.
مرمت مساجد تاریخی، سرمایهگذاری برای حفظ هویت شیراز است
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیرازنیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای مساجد تاریخی، این اقدام را گامی مؤثر در صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز دانست.
رضا محمدیان با اشاره به جایگاه ویژه مساجد در فرهنگ ایرانی-اسلامی اظهار داشت: در جامعه افراد و ظرفیتهای ارزشمندی وجود دارد که باید از آنها در مسیر اقدامات فرهنگی و عملیاتی بهره گرفت تا طرحها از مرحله نظر به اجرا برسند.
محمدیان با قدردانی از تلاشهای انجامشده در حوزه مساجد افزود: پیگیریها و اقدامات صورتگرفته موجب شده است تعدادی از مساجد تاریخی مورد مرمت و احیا قرار گیرند که این امر نشاندهنده توجه به میراث فرهنگی و مذهبی شهر است.
رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی برخی از این اماکن، از جمله مسجد جامع عتیق، خاطرنشان کرد: این بناها علاوه بر جایگاه مذهبی، ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارند و حتی پیش از اسلام نیز محل عبادت و نیایش بودهاند که بیانگر فرهنگ و اصالت غنی مردم ایران است.
وی ادامه داد: اگر امروز قرار باشد چنین بناهایی احداث شود، هزینههای بسیار سنگینی از جمله تأمین زمین و ساخت بر دوش دولت خواهد بود، در حالی که اکنون با مرمت و احیای این اماکن، سرمایهای ارزشمند برای آینده حفظ میشود.
محمدیان این اقدامات را در راستای حفظ هویت شهری دانست و تصریح کرد: احیای این بناها علاوه بر صیانت از تاریخ، میتواند بهعنوان بستری برای فعالیت هنرمندان و فعالان فرهنگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
عضو شورای شهر شیراز تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا هنرمندان در چنین فضاهایی به فعالیت بپردازند و این بناها بهگونهای حفظ شوند که برای نسلهای آینده باقی بمانند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز با اشاره به ضرورت توجه به هویت در ساختوسازهای جدید گفت: حتی در احداث بناهای جدید نیز باید به جنبههای فرهنگی و تاریخی توجه شود تا این آثار علاوه بر کارکردهای فرهنگی، واجد ارزشهای ماندگار نیز باشند.
بهرهبرداری از مرمت ۲۱ مسجد تاریخی شیراز با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان
شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز هم از بهرهبرداری پروژههای مرمت و احیای مساجد تاریخی در شیراز خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در راستای حفظ میراث فرهنگی و مذهبی شهر عنوان کرد.
حسامالدین اسدزاده با اشاره به برگزاری آیین بهرهبرداری از پروژههای مرمتی در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز اظهار داشت: این شهر با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و مذهبی، افتخار میزبانی بیش از ۱۲۰ مسجد، حسینیه و بقاع متبرکه را دارد که بخش عمدهای از آنها بناهای تاریخی هستند.
اسدزاده با بیان اینکه احیا و مرمت مساجد تاریخی از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری در دوره ششم بوده است، افزود: مساجد همواره بهعنوان قلب محلات و کانونهای اجتماعی نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای مردم داشتهاند.
وی ادامه داد: با همراهی و هماهنگی هیئت امنای مساجد و در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی شهردار شیراز، در سال گذشته پروژه مرمت و احیای ۲۱ مسجد تاریخی با اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.
شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز با اشاره به برخی از این پروژهها گفت: مساجدی همچون مسجد جامع عتیق، مسجد نو، مسجد شهدا و مسجد آقا احمد از جمله بناهایی هستند که اقدامات مرمتی در آنها انجام شده و برخی از آنها پس از سالها بیمهری، بار دیگر به چرخه خدمت بازگشتهاند.
اسدزاده تصریح کرد: در برخی از این مساجد، از جمله مسجد طاهریه، عملیات مرمتی گستردهای صورت گرفته و بخشهایی همچون شبستانها احیا و به مجموعه افزوده شده است که این اقدامات نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی این بناها دارد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث گذشتگان خاطرنشان کرد: اقدامات انجامشده هرچند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما در حفظ و پاسداشت میراث تاریخی شهر بسیار اثرگذار و ارزشمند است.
اسدزاده در ادامه از حمایتهای شهردار شیراز، اعضای شورای شهر و مدیران مرتبط قدردانی کرد و گفت: بدون این پشتیبانیها، بهویژه در تأمین منابع مالی، تحقق چنین پروژههایی امکانپذیر نبود.
وی همچنین بر ضرورت دقت در اجرای پروژههای مرمتی تأکید کرد و افزود: تمامی اقدامات با حساسیت بالا انجام شده تا هیچگونه خدشهای به اصالت تاریخی این بناها وارد نشود.
شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز با اشاره به توسعه پروژههای عمرانی در این محدوده اظهار داشت: با حمایتهای مدیریت شهری، امروز فاصله پروژههای عمرانی در بافت تاریخی به کمتر از ۵۰۰ متر رسیده و در نقاط مختلف، پروژههای شاخص در حال اجراست.
اسدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند، بتوان رضایت شهروندان و در نهایت رضایت الهی را در مسیر خدمترسانی به دست آورد.