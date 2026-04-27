نماینده فسا در مجلس خبرداد؛
پایان ۴۴ سال انتظار دامداران صغاد شهرستان فسا
نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: مجتمع دامداری منطقه صغاد فسا که از سال ۱۳۶۱ فاقد پروانه بهرهبرداری بوده است با هماهنگی میان نظام مهندسی و شرکت شهرکها و بر اساس مصوبه کارگروه ماده ۱۸ وزارت جهاد کشاورزی، در دست پیگیری نهایی است.
به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در نشست مشترک با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مسئولین مرتبط بیان کرد: با اجرای مصوبات جدید، مشکلات دیرینه این طرحها برطرف خواهد شد و پس از ۴۴ سال انتظار، به نتیجه خواهد رسید.
این مقام مسئول با توجه به تمرکز ویژه بر اجرای مفاد ماده ۳، توسعه کاشت نهال، گسترش مجتمعهای دامداری و فعالسازی ظرفیتهای موجود در شهرستان فسا خبر گفت: بهرهوری از نهالهای غرسشده، جذب سرمایهگذار بخش خصوصی و تکمیل زنجیره تولید در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.
محمدی اظهار کرد: با توجه به نهالهایی که در سطح شهرستانها و استان غرس شده است، لازم است برنامهریزی دقیقی برای افزایش بهرهوری و تولید محصول انجام شود.
نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گسترش مجتمعهای دامداری در شهرستان فسا را از دیگر اولویتهای این نشست عنوان کرد و گفت: با تخصیص آب و واگذاری اراضی در مناطق مستعد، بستر مناسبی برای تقویت دامپروری و اشتغالزایی در روستاها فراهم میشود.
وی تصریح کرد: اقدامات لازم برای حمایت از روستاییان و عشایر در حال انجام است تا ضمن بهبود وضعیت اقتصادی مناطق، نقش موثرتری در تأمین سبد غذایی کشور ایفا کنند.
محمدی از احیای مرکز تحقیقات کشاورزی فسا در میان جنگل فسا خبر داد که در سالهای گذشته بلااستفاده مانده بود.
وی ابراز کرد: با مدیریت و پیگیری مشترک جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، این مرکز با مأموریت جدید در حوزههای آموزش، ترویج و توسعه باغداری بهویژه در زمینه درخت انجیر فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
او توضیح داد: در شهرستان فسا ظرفیت گستردهای برای کشت انجیر اصیل ایرانی وجود دارد که میتواند علاوه بر گسترش بازار داخلی، در صادرات نیز نقشآفرینی کند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تجهیز این مرکز با امکانات آموزشی و مکانیزاسیون کشاورزی، گامی مهم در مسیر تحقق کشاورزی دانشبنیان در استان است.
حمایت از شرکت شهرکها و واحدهای دامداری
نماینده شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرکهای کشاورزی و ایجاد مجتمعهای دامداری در منطقه ششده و قرهبلاغ نیز بررسی می شود. محمدی اعلام کرد: با اتخاذ تصمیمات مناسب، مشکل تخصیص آب و مجوزهای این متقاضیان برطرف خواهد شد تا آنان بتوانند در کوتاهترین زمان نسبت به احداث واحدهای دامداری، دامپروری و گلخانهای اقدام کنند.
وی توسعه این طرحها را عامل موثری در افزایش تولید دام و ارتقای بهداشت محیطی در روستاها و شهرهای منطقه دانست. مشارکت در صنایع اشتغالزا و تکمیل زیرساختهای صنعتی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین از تعامل میان مرکز تحقیقات کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغالزا در شهرستان فسا خبر داد.
محمدی بیان کرد: با بهینهسازی چاه مرکز تحقیقات، زمینه برای شکلگیری صنایع تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی در منطقه فراهم می شود. تسریع در پروژههای بزرگ دامپروری محمدی با اشاره به پروژه مجتمع دامداری ۸ هزار رأسی فسا که با حضور استاندار فارس و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی کلنگزنی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری و برطرف کردن برخی چالشها در حوزه نظام مهندسی و دامپزشکی هر چه سریعتر عملیات اجرایی آغاز شود.
نماینده شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم همافزایی میان نهادهای متولی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: با مدیریت علمی، برنامهریزی دقیق و رویکرد جهادی، استان فارس میتواند به الگوی ملی در زمینه کشاورزی نوین، دامپروری و صنایع تبدیلی تبدیل شود.