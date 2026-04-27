انجام بیش از ۱۲۵ هزار آزمون تخصصی برای تضمین سلامت آب هرمزگان در بحران جنگ

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه‌پور، مرکز پایش و نظارت بر کیفیت را خط مقدم سلامت عمومی توصیف کرد و گفت: کارشناسان این مرکز با انجام ۱۲۵ هزار و ۳۹۴ مورد آزمایش دقیق بر روی پارامترهای کلیدی شبکه توزیع و تصفیه‌خانه‌ها، پایداری کیفیت آب را در سخت‌ترین شرایط ممکن حفظ کردند.

وی با اشاره به اقدامات استراتژیک در ایام جنگ تحمیلی رمضان، افزود: در شرایطی که دشمن زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده بود، ما با تجهیز و اعزام آزمایشگاه‌های سیار به نقاط حساس و ایمن‌سازی فضاهای آزمایشگاهی، اجازه ندادیم خللی در نظارت بر سلامت آب شرب مردم ایجاد شود.

حمزه‌پور تصریح کرد: پیگیری شبانه‌روزی برای تأمین استراتژیک مواد گندزدا و نظارت لحظه‌ای بر میزان کلر آزاد باقی‌مانده در تمامی شهرستان‌ها، از اقدامات کلیدی برای جلوگیری از بحران‌های بهداشتی در این ایام بوده است.

مدیرعامل آبفا هرمزگان همچنین به تعاملات بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: انجام بازدیدهای میدانی مستمر و نظارت مشترک با کارشناسان مراکز بهداشت شهرستان‌ها، رویکردی جامع را برای صیانت از حقوق شهروندان فراهم کرد که ثمره آن، اعتماد و اطمینان خاطر مردم از کیفیت آب آشامیدنی در اوج روزهای بحران است.

وی همچنین از تلاش‌های جهادی پرسنل مرکز پایش کیفیت که فراتر از وظایف اداری و در قالب خدمتی ایثارگرانه، امنیت بهداشتی آب استان را برقرار کردند، قدردانی کرد.

