دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان:
کارفرمایان با رویکردی مسئولانه از کارگران حمایت کنند/ ضرورت همگرایی دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری برای حفظ اشتغال
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به آسیبپذیری برخی صنایع، بر ضرورت همگرایی دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری برای حفظ اشتغال و احیای واحدهای صنعتی تأکید کرد.
اصغر برشان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی استان اصفهان اظهار کرد: این استان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور به شمار میرود و صنایع بزرگ سهم قابلتوجهی در اشتغال و تولید ملی دارند.
او با تأکید بر نقش راهبردی صنعت فولاد در اقتصاد کشور افزود: صنایع بزرگ همواره در مقاطع حساس در کنار کشور بودهاند و سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعتی داشتهاند؛ از این رو حمایت از این بخشها اهمیت ویژهای دارد.
برشان همچنین با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد و صنعت کشور، بر ضرورت همافزایی میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و گفت: عبور از بحرانهای موجود نیازمند تقسیم وظایف و همکاری نزدیک میان مسئولان، کارفرمایان و جامعه کارگری است. به گفته او، در کوتاهمدت باید با افزایش تابآوری در واحدهای تولیدی، زمینه حفظ اشتغال و استمرار فعالیت صنایع فراهم شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در ادامه بر نقش دولت در تقویت نهادهای حمایتی تأکید کرد و افزود: حمایت از سازمان تأمین اجتماعی و پشتیبانی از ساختارهای حمایتی میتواند به تثبیت شرایط شغلی کارگران و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی کمک کند.
او همچنین به عضویت ایران در سازمان بینالمللی کار اشاره کرد و گفت: انتظار میرود این سازمان در شرایطی که صنایع برخی کشورها با چالش مواجه هستند، حمایتهای لازم را از اعضای خود به عمل آورد.
برشان اعلام کرد: تشکلهای کارگری و کارفرمایی مستندات و آمارهای مرتبط را در اختیار این نهاد قرار دادهاند و امیدوارند اقدامات عملی در این زمینه انجام شود.
برشان در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد همزمان با هفته کار و کارگر، پویشی با محوریت همکاری و حمایت متقابل برای احیای صنایع آسیبدیده در یکی از کلانشهرهای کشور راهاندازی شود. او از کارفرمایان نیز خواست در این مقطع با رویکردی مسئولانه و جهادی از نیروی کار خود حمایت کنند.
وی در ادامه بر اهمیت حمایت از صنایع مادر از جمله صنایع پتروشیمی تأکید کرد و گفت این صنایع در زنجیره تولید بسیاری از بخشها از جمله نساجی و صنایع شیمیایی نقش اساسی دارند و تقویت آنها میتواند به پایداری تولید در بخشهای مختلف کمک کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در پایان از برگزاری برنامههای هفته کار و کارگر در شهرکهای صنعتی آسیبدیده خبر داد و اظهار کرد هدف از این اقدام، توجه بیشتر به مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت روحیه همبستگی در میان کارگران و کارفرمایان است.