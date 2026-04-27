خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
واگذاری اموال شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به شکات

واگذاری اموال شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به شکات
کد خبر : 1778582
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از واگذاری اموال شرکت تعاونی "رضایت خودرو طراوت نوین" به شکات این پرونده خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سید نعمت‌اله حسینی‌نهاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: دستگاه قضایی استان از ابتدای تشکیل پرونده، شناسایی و توقیف اموال شرکت را در دستور کار قرار داد و پس از صدور رأی قطعی نیز، همواره فروش این اموال را از طریق مزایده پیگیری کرده و تاکنون بخشی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده است.

وی افزود: ارزش اموالی که تاکنون به فروش رفته، ۵۸۱ میلیارد تومان است، همچنین، آورده  اولیه  ۷ هزار و ۲۱۱ نفر از مالباختگان  که مبلغ هر یک تا سقف ۱۴۵ میلیون تومان بوده  به طور کامل پرداخت شده است.

حسینی‌نهاد تصریح کرد: با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده و دعوت از سرمایه‌گذاران برای خرید مجموعه شرکت، هلدینگ، سردخانه و سایر اموال، تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکت در مزایده اقدام نکرده است،  ازاین‌رو، وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و بنابر درخواست شکات، مقرر شد برخی از اموال غیرمنقول باقی‌مانده شرکت (شامل املاک مسکونی، تجاری، زراعی و سردخانه) در ازای آورده اولیه (با کسر خروجی) به خودِ شکات واگذار شود.

معاون اجرای احکام دادسرای قزوین در توضیح نحوه این واگذاری گفت: روش واگذاری همانند روش پرداخت از مبلغ پایین به بالا خواهد بود و فهرست نهایی پس از تقسیم اموال اعلام می‌شود.

وی ارزش تقریبی اموال قابل واگذاری در این مرحله را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با واگذاری این اموال، به بیش از ۱۷ هزار مالباخته پرداخت صورت می‌گیرد.

حسینی‌نهاد در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات کامل نحوه  اجرای فرآیند واگذاری دارایی‌های شرکت به مالباختگان، متعاقباً در اطلاعیه‌های جداگانه به اطلاع شکات خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید