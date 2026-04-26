دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان مطرح کرد:
کارگران تحت فشارهای معیشتی و روانی قرار دارند / خواستار خویشتنداری کارفرمایان در تصمیمات مربوط به تعدیل نیرو هستیم
بیتوجهی به ضرورت حمایت از کارگران میتواند منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با تأکید بر اینکه کارگران ستون فقرات تولید و محور پویایی اقتصادی کشور هستند، گفت: کارگران امروز تحت فشارهای معیشتی و روانی قرار دارند و در شرایط کنونی نیازمند توجه ویژه و تصمیمات مسئولانه از سوی کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی هستند.
به گزارش ایلنا، اصغر نجاری همزمان با هفته کارگر در نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی با حضور سید محسن صادقی استاندار زنجان، افزود: بیتوجهی به ضرورت حمایت از کارگران و جامعه کار و تولید میتواند از یک سو منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و از سوی دیگر کاهش اعتماد عمومی شود.
وی ادامه داد: حفظ هر فرصت شغلی در این شرایط بحرانی، اقدامی انسانی، اخلاقی و در عین حال تصمیمی هوشمندانه در راستای پایداری تولید و ثبات اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی خواستار خویشتنداری کارفرمایان در تصمیمات مربوط به تعدیل نیرو، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی هستیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بر ضرورت همراهی و همافزایی میان دولت و کارفرما و کارگر تأکید کرده و اظهار داشت: با عقلانیت، همدلی و مسئولیتپذیری مشترک میان دولت، کارفرمایان و کارگران میتوان از این دوران سخت با کمترین آسیب عبور کرده و آرامش اجتماعی و وحدت ملی را حفظ کرد.
نجاری به راهکارهای استمرار فعالیتهای اقتصادی و حمایت از کارگران اشاره داشته و تصریح کرد: تخصیص به موقع اعتبارات، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، ایجاد مشوقهای حفظ اشتغال و رفع موانع اداری میتواند نقش مؤثری در استمرار فعالیتهای اقتصادی و حمایت از خانوادههای کارگری داشته باشد.
وی به شرایط دشوار کنونی کشور اشاره کرده و بیان داشت: در سایه وقوع جنگ و بحرانهای اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. از دولت و مدیران ارشد استان تقاضا میشود حمایت از واحدهای تولیدی را در اولویت اقدامات قرار دهند.