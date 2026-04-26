کارگران تحت فشارهای معیشتی و روانی قرار دارند / خواستار خویشتنداری کارفرمایان در تصمیمات مربوط به تعدیل نیرو هستیم

به گزارش ایلنا، اصغر نجاری همزمان با هفته کارگر در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور سید محسن صادقی استاندار زنجان، افزود: بی‌توجهی به ضرورت حمایت از کارگران و جامعه کار و تولید می‌تواند از یک سو منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و از سوی دیگر کاهش اعتماد عمومی شود.

وی ادامه داد: حفظ هر فرصت شغلی در این شرایط بحرانی، اقدامی انسانی، اخلاقی و در عین حال تصمیمی هوشمندانه در راستای پایداری تولید و ثبات اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی خواستار خویشتنداری کارفرمایان در تصمیمات مربوط به تعدیل نیرو، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی هستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی میان دولت و کارفرما و کارگر تأکید کرده و اظهار داشت: با عقلانیت، همدلی و مسئولیت‌پذیری مشترک میان دولت، کارفرمایان و کارگران می‌توان از این دوران سخت با کمترین آسیب عبور کرده و آرامش اجتماعی و وحدت ملی را حفظ کرد.

نجاری به راهکارهای استمرار فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از کارگران اشاره داشته و تصریح کرد: تخصیص به موقع اعتبارات، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، ایجاد مشوق‌های حفظ اشتغال و رفع موانع اداری می‌تواند نقش مؤثری در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از خانواده‌های کارگری داشته باشد.

وی به شرایط دشوار کنونی کشور اشاره کرده و بیان داشت: در سایه وقوع جنگ و بحران‌های اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. از دولت و مدیران ارشد استان تقاضا می‌شود حمایت از واحدهای تولیدی را در اولویت اقدامات قرار دهند.

