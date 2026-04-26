مدیرکل ارشاد قزوین:
تعزیه میتواند نقش مؤثری در تبیین ارزشهای فرهنگی قزوین ایفا کند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: تغزیه جایگاه ویژهای در فرهنگ و ادبیات این سرزمین دارد و پرداختن به آن میتواند نقش مؤثری در تبیین ارزشهای فرهنگی استان ایفا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رئیس و جمعی از اعضای انجمن تعزیه استان قزوین با حضور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هوشمند مدیرکل دیدار و درباره راهکارهای توسعه و حمایت از هنر تعزیه در استان گفت وگو کردند.
در این دیدار که عصر امروز یکشنبه برگزار شد، در خصوص تعامل و همکاری بیشتر برای معرفی هرچه بیشتر هنر تعزیه به عنوان یکی از شاخههای اصیل ادبیات آیینی و حماسی تأکید شد.
علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در این نشست، هنر تعزیه را میراثی ارزشمند دانست و گفت: تغزیه جایگاه ویژهای در فرهنگ و ادبیات این سرزمین دارد و پرداختن به آن میتواند نقش مؤثری در تبیین ارزشهای فرهنگی استان ایفا کند.
وی افزود: هنر تعزیهخوانی با وجود اینکه درونمایه اسلامی دارد، ریشههایش ایرانی است و این مضمون اسلامی روی همان ریشهها جوانه زدهاند و درخت عزاداری ایرانیان را تنومندتر کرده است.
هوشمند گفت: این هنر ملی به اندازهای ارزشمند است که جزو آثار ناملموس ایران، در فهرست جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده تا همه مردم جهان با آن آشنا شوند. گر چه امروزه تعزیه خوانی کمی به قواعد تئاتر و نمایش مدرن نزدیک شده امّا همچنان هنری اثرگذار وجذاب است.
اسلامی رئیس انجمن تعزیه استان قزوین هم ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای اخیر این انجمن، دیدگاههای خود برای تقویت جایگاه هنر تغزیه در استان را مطرح کرد.